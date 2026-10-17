Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Τα πρώτα μηνύματα ανησυχίας και η αναμονή για τις εξετάσεις

Η νέα περιπέτεια του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τον τραυματισμό του προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας να περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιατρικής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε ξανά άτυχος στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάστασή του, με τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, να αποφεύγει οποιαδήποτε εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του.

Mετά το τέλος του αγώνα, ο Κροάτης τεχνικός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον νεαρό ποδοσφαιριστή, επισημαίνοντας ότι η κατάστασή του θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα.

«Πρέπει να αξιολογήσουμε την έκταση του τραυματισμού. Αυτήν τη στιγμή, λυπάμαι για το παιδί, το οποίο σίγουρα δεν είχε την καλύτερη τύχη από τότε που έφτασε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο Καρέτσας, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Γύρισε τον αστράγαλό του, όταν ο αντίπαλος πάτησε το πόδι του. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό. Δεν αισθάνεται καλά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπουκ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λαρς Ρίκεν, επίσης αθλητικός διευθυντής του συλλόγου. Ο παράγοντας των Βεστφαλών ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα για τη σοβαρότητα του προβλήματος.

«Θα πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Δεν μπορούμε να δώσουμε διάγνωση σε αυτό το σημείο», ήταν η τοποθέτησή του.

Η ανησυχία για τον Καρέτσα είχε γίνει εμφανής και πριν από το παιχνίδι με την Ουνιόν. Ο Κόβατς είχε αναφερθεί στην προηγούμενη δύσκολη στιγμή που βίωσε ο Έλληνας άσος, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα του Champions League, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το περιστατικό εξακολουθεί να τον επηρεάζει.

«Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση, όταν ο Κώστας κατέρρευσε στον αγώνα του Champions League. Νομίζω ότι το έχει ακόμη στο μυαλό του. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό», είχε πει ο προπονητής της Ντόρτμουντ στο Sky Sports.

Ο Κόβατς είχε προσθέσει, μάλιστα, ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από εκείνο το συμβάν, διευκρινίζοντας πως δεν θεωρεί ότι αυτό εξηγεί απαραίτητα την αγωνιστική του εικόνα.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξετάσεις του Καρέτσα. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, στη Ντόρτμουντ αποφεύγουν τις προβλέψεις, με την ευχή ο τραυματισμός να αποδειχθεί λιγότερο σοβαρός από όσο φοβούνται αρχικά οι άνθρωποι της ομάδας.

sport-fm.gr