Τι είπε ο Μαρέσκα για Χάαλαντ, Σεμένιο και όλους τους τραυματίες πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Σίτι
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι Ερλινγκ Χάαλαντ, Αντουάν Σεμένιο αντικαταστάθηκαν λόγω ενοχλήσεων στη νίκη (3-2) της Σίτι κόντρα στην Ιπσουιτς. Ποια η εκτίμηση του Μαρέσκα.
Αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση στο «Ετιχαντ» με τη Μάντσεστερ Σίτι μετρά η ΑΕΚ. Η Ενωση αντιμετωπίζει την Τρίτη (20/10) τους «πολίτες» και μοιραία τα βλέμματα το Σάββατο (17/10) στράφηκαν στα προβλήματα που προέκυψαν για τον Εντσο Μαρέσκα.
Εκτός του Ερλινγκ Χάαλαντ που αποχώρησε τραυματίας, ζητήματα προέκυψαν και με τους Κόβατσιτς, Σεμένιο, Ο'Ράιλι.
Ο Μαρέσκα, πάντως, δεν έδειξε να ανησυχεί για την κατάσταση του Νορβηγού σούπερ σταρ και ο μόνος που χαρακτήρισε αμφίβολο ήταν ο Σεμένιο. Συγκεκριμένα, είπε μετά το τέλος του αγώνα:
«Δυστυχώς, σε 10 λεπτά είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες με προβλήματα τραυματισμών. Οι Κόβατσιτς, Έρλινγκ, Αντουάν και Νίκο. Θα δούμε».
Για τον Χάαλαντ: «Δεν ξέρω. Τον ρώτησα, είπε ότι ήταν καλά. Τίποτα το σοβαρό. Ο μόνος που πρέπει να περιμένουμε λίγο είναι ο Αντουάν, οπότε θα δούμε».
athletiko.gr