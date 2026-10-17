Τι είπε ο Μαρέσκα για Χάαλαντ, Σεμένιο και όλους τους τραυματίες πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Σίτι

Αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση στο «Ετιχαντ» με τη Μάντσεστερ Σίτι μετρά η ΑΕΚ. Η Ενωση αντιμετωπίζει την Τρίτη (20/10) τους «πολίτες» και μοιραία τα βλέμματα το Σάββατο (17/10) στράφηκαν στα προβλήματα που προέκυψαν για τον Εντσο Μαρέσκα.

Εκτός του Ερλινγκ Χάαλαντ που αποχώρησε τραυματίας, ζητήματα προέκυψαν και με τους Κόβατσιτς, Σεμένιο, Ο'Ράιλι.

Ο Μαρέσκα, πάντως, δεν έδειξε να ανησυχεί για την κατάσταση του Νορβηγού σούπερ σταρ και ο μόνος που χαρακτήρισε αμφίβολο ήταν ο Σεμένιο. Συγκεκριμένα, είπε μετά το τέλος του αγώνα:

«Δυστυχώς, σε 10 λεπτά είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες με προβλήματα τραυματισμών. Οι Κόβατσιτς, Έρλινγκ, Αντουάν και Νίκο. Θα δούμε».

Για τον Χάαλαντ: «Δεν ξέρω. Τον ρώτησα, είπε ότι ήταν καλά. Τίποτα το σοβαρό. Ο μόνος που πρέπει να περιμένουμε λίγο είναι ο Αντουάν, οπότε θα δούμε».

athletiko.gr