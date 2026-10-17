Άλωσε το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», επικρατώντας 1-0 της Νιουκάστλ για την 7η αγωνιστική της Premier League, χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Μανζαμπί στο 35ο λεπτό.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι βρήκε τη λύση σε ένα σκληρό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες και συνολικά οκτώ κίτρινες κάρτες, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα που της δίνει σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 35’. Έπειτα από ασίστ του Ζοάο Γκόμες, ο Μανζαμπί, o oποίος το καλοκαίραι βρέθηκε μια ανάσα από τη Νιουκάστλ, εκτέλεσε τον Χόρνιτσεκ και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Γιάισελ τους να περνά στο παιχνίδι τους Τουρέ και Οσούλα στο 55’, αναζητώντας περισσότερες λύσεις στην επίθεση, ωστόσο, η πίεση της Νιούκαστλ δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική απειλή.

Η Άστον Βίλα κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Φενέρμπαχτσε στο Champions League.

sport-fm.gr