Η Λειψία πλήρωσε τα «σπασμένα» της Βίκινγκ με... ξεγυρισμένη εξάρα από την Μπάγερν!

Δύο παιχνίδια μακριά από τις νίκες ήταν αρκετά για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία πήρε την απόφαση να... σοβαρευτεί και να επιστρέψει με τον πλέον εμφατικό τρόπο στα τρίποντα!

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα έπειτα από τις ισοπαλίες με Άουγκσμπουργκ (2-2) και Βίκινγκ (3-3) σε Bundesliga και Champions League αντίστοιχα, οι Βαυαροί έβγαλαν αντίδραση και συνέτριψαν με το εκκωφαντικό 6-1 τη Λειψία στην «Allianz Arena» για την έκτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος!

Η... σεμνή είχε λάβει τέλος από το πρώτο κιόλας 35ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν τρία τέρματα με τους Ντίας (12'), Πάβλοβιτς (26') και Ολίσε (34')! Παρά τις αλλαγές των δύο ομάδων στην επανάληψη, ο ρυθμός και η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε καθόλου, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να βρίσκουν ακόμη τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 47ο λεπτό ο Ντίας πέτυχε το δεύτερο τέρμα του, για να ακολουθήσει πέντε λεπτά μετά το 9o φετινό τέρμα του Χάρι Κέιν σε όλες τις διοργανώσεις. Το «κερασάκι» στην τούρτα πέτυχε ο Κολομβιανός εξτρέμ, ο οποίος και πέτυχε το δεύτερο χατ-τρικ της καριέρας του με τους Βαυαρούς.

Το τελικό αποτέλεσμα και το γκολ της... τιμής για τους «ταύρους» πέτυχε ο Μαξίμοβιτς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

sport-fm.gr