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Λοσάδα: «Έπρεπε να σκοράρουμε πέμπτο, έκτο, έβδομο γκολ - Πολύ σωστά τα δύο πέναλτι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή του Απόλλωνα

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά την εντός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Νέας Σαλαμίνας με 4-2.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη νίκη και τα τέσσερα γκολ. Τα πρώτα 20' παίξαμε πάρα πολύ καλά και μετά επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επιστρέψει με δύο γκολ που μπορούσαμε να αποφύγουμε. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα ενώ δουλέψαμε αρκετά στις προπονήσεις.

Με το κόρνερ στο τέλος πήγαμε στο ημίχρονο με το 3-2. Φανήκαμε και τυχεροί όταν ακυρώθηκε το γκολ τους με οφσάιντ και έχασαν και μαι καλή ευκαιρία. Μετά κάναμε το 4-2. Πολύ σωστές οι αποφάσεις για τα δύο πέναλτι. 

Θα έπρεπε όμως να σκοράρουμε και πέμπτο, έκτο και έβδομο γκολ. Θέλαμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Είμαι χαρούμενος με τον αριθμό ευκαιριών που δημιουργούμε, λιγότερο χαρούμενος με τις ευκαιρίες των αντιπάλων. Αλλά είμαι χαρούμενος. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι εύκολη, έχασαν δύο φορές στο τελευταίο λεπτό, σήμερα το παιχνίδι τελείωσε πολύ νωρίτερα.

Το επόμενο είναι την Κυριακή, έχουμε μέρες για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Δεν έχουμε χάσει, είναι σημαντικό που έγινε συνήθεια ακόμα και όταν δεν παίζουμε το καλύτερο μας ποδόσφαιρο.

Σαν προπονητής πάντα μιλώ με τους επιθετικούς μου, θα ανησυχούσα αν δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες αλλά δημιουργούμε. Αλλά θα ήθελα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θέλω να χρησιμοποιούμε τους χώρους που ανοίγονται από πίσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ σήμερα».

Για την επιστροφή του Γκόλντσον, τη στιγμή που εξασφάλισε το δελτίο υγείας και τη στιγμή που του έδωσε οδηγίες να περάσει στο ματς: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με την επιστροφή του, είναι πραγματικά εκπληκτικό το τι έκανε. Μιλάμε για χειρουργείο πέραν τω ν12 ωρών. Δεν πιστεύω πολλοί να περίμεναν ότι θα επέστρεφε τόσο σύντομα, μέσα Οκτωβρίου, έχασε μόνο πέντε παιχνίδια. Του πιστώνεται. Είναι παράδειγμα. Τη στιγμή που πήρε το πράσινο φως ήταν τόσο έτοιμος και σε φόρμα που ήταν εφικτό να είναι στον πάγκο σ΄γμερα και να βοηθήσει στο τέλος. Του είπα να είναι ήρεμος και χαλαρός με την μπάλα, να έχει κατοχή και να κάνει τον αντίπαλο να τρέχει την μπάλα. Χρειαζόμουν την καθοδήγησή του στην άμυνα και την ηγεσία του. Από τώρα και στο εξής άλλος ένας στρατιώτης στην ομάδα έτοιμος να βοηθήσει. Είμαστε χαρούμενοι με την παρουσία του εντός και εκτός γηπέδου».

 

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