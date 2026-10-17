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Ο Λεβαδειακός έγραψε αρνητική ιστορία: Η χειρότερη επιθετική εκκίνηση όλων των εποχών με μηδέν γκολ σε 7 αγωνιστικές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Βοιωτοί έμειναν στο 0-0 με τον Βόλο και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League που δεν έχει σκοράρει στα επτά πρώτα παιχνίδια μιας σεζόν!

Από την εντυπωσιακή επιθετική παρουσία της περσινής σεζόν, σε ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν έχει προηγούμενο. Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε ούτε απέναντι στον Βόλο να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 στη Λιβαδειά και γράφοντας μια ιδιαίτερα αρνητική σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Βοιωτοί συμπλήρωσαν επτά αγωνιστικές στη Stoiximan Super League χωρίς να έχουν σκοράρει. Έτσι, κατέχουν πλέον μόνοι τους το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της Α' Εθνικής/Super League, καθώς καμία άλλη ομάδα δεν είχε μείνει άσφαιρη στα πρώτα επτά παιχνίδια μιας σεζόν.

Μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική, το σχετικό ρεκόρ ήταν έξι διαδοχικά παιχνίδια χωρίς γκολ και ανήκε στην Παναχαϊκή της περιόδου 2002-03. Τότε, οι Πατρινοί είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με έξι ήττες, χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν απέναντι σε Άρη, Ηρακλή, Πανιώνιο, Αιγάλεω, Παναθηναϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Λεβαδειακός είχε ισοφαρίσει αυτό το αρνητικό επίτευγμα στην έκτη αγωνιστική, μετά την ήττα με 2-0 από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο. Η νέα ισοπαλία με τον Βόλο, ωστόσο, τον έφερε μόνο στην κορυφή αυτής της ιδιαίτερα αρνητικής λίστας.

Το παράδοξο είναι πως η εικόνα της ομάδας απέχει πολύ από εκείνη της περασμένης σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Λεβαδειακός είχε πετύχει 51 γκολ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, επίδοση που αποτελούσε τη δεύτερη καλύτερη, πίσω μόνο από τα 52 του ΠΑΟΚ.

Πλέον, η ομάδα της Βοιωτίας βρίσκεται στους δύο βαθμούς, με το πρόβλημα στη δημιουργία και την επιθετική λειτουργία να γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητικό.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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Ο Λεβαδειακός έγραψε αρνητική ιστορία: Η χειρότερη επιθετική εκκίνηση όλων των εποχών με μηδέν γκολ σε 7 αγωνιστικές!

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