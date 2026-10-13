Champions League: Διπλό και 2/2 η Σπόρτινγκ, ιστορική νίκη για Σαμπάχ

Μετά την τριάρα της πρεμιέρας στην Γαλατά, η Σπόρτινγκ πέρασε από τη Γαλλία επικρατώντας της Λανς με 2-0. Ετσι, τα «Λιοντάρια» βρέθηκαν στην κορυφή της League Phase έπειτα από δυο στροφές. Ο Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό, δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης.

Η Λανς μπήκε δυνατά, πίεσε, έβαλε δύσκολα στους Πορτογάλους, με τους Καντιλέ και Τοβέν να προκαλούν προβλήματα. Μάλιστα, στο 10ο λεπτό οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ, αλλά ο Ιβάνοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Σπόρτινγκ ανέβασε την απόδοσή της μετά το 20' και στην πρώτη ουσιαστικά επίθεσή της βρήκε δίχτυα. Στο 22' ο Ιρανκούντα μοίρασε ιδανικά και ο Σουάρες πέτυχε το 1-0. Η Λανς ήθελε να απαντήσει, αλλά δεν μπορούσε. Μάλιστα, στο 32' η Σπόρτινγκ είχε ακόμα μια ευκαιρία, αλλά ο Σουάρες νικήθηκε από τον Ρισέ. Ένα λεπτό αργότερα η Λανς πλησίασε στο γκολ, αλλά η προσπάθεια του Ιβάνοβιτς σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 36' ο Καϊκέ είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Καϊνταρά. Η Λανς πίεσε στο β' μέρος, αλλά την ουσία την είχε η Σπόρτιγκ, η οποία στο 74΄ με τον Ντουμπιά πέτυχε το δεύτερο γκολ!

Ιστορικός... σεφτές για τη Σαμπάχ του Νταμπράουσκας

Ιστορία έγραψε η Σαμπάχ του Βάλντας Νταμπράουσκας, που λύγισε με 2-0 τη Σλάβια Πράγας εντός έδρας και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Champions League! Ισορροπημένο το πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να είναι απειλητικές και τους γηπεδούχους μάλιστα να έχουν ακυρωθέν γκολ στα πρώτα λεπτά. Οι Τσέχοι από την πλευρά τους κέρδισαν μέτρα όσο περνούσε η ώρα, εντούτοις δεν κατάφεραν να φτάσουν σε κάποιο τέρμα, με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.

Εντέλει, οι Αζέροι κατάφεραν να φτάσουν στο ιστορικό, πρώτο τους γκολ στον θεσμό στο 49', όταν ο Πάρις έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής μετά από μπαλιά του Λεπίνιτσα. Η Σλάβια είχε χρόνο για να αντιδράσει αλλά δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση, με τους Αζέρους μάλιστα να φτάνουν και σε δεύτερο τέρμα στο 88', όταν ο Μίκελς σκόραρε με μακρινό σουτ χάρη σε σειρά κωμικών λαθών της αντίπαλης άμυνας!

gazzetta.gr