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(ΒΙΝΤΕΟ): Λύγισε ο Σκαλόνι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρίγη συγκίνησης στο «Μονουμεντάλ», λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Μπενίν, η οποία αποτελεί την τελευταία του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Μπουένος Άιρες ήταν από νωρίς φορτισμένη και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Αργεντινής αποτέλεσε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ στο πλευρό του βρίσκονταν και τα παιδιά του. Εμφανώς συγκινημένος ήταν και ο Λιονέλ Σκαλόνι, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να τραγουδά τον ύμνο εμφανώς φορτισμένος.

Δακρυσμένος ήταν και ο Νικολάς Οταμέντι, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το ξεχωριστό κλίμα που επικρατούσε στο «Μονουμεντάλ».

Οι περίπου 85.000 φίλαθλοι συμμετείχαν με πάθος στην ανάκρουση του ύμνου, γνωρίζοντας πως παρακολουθούν μία ιστορική στιγμή για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Ο Μέσι, μετά την αποθέωση που είχε προηγηθεί κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση και τη συγκίνησή του κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο, βίωσε ακόμη μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σε μια βραδιά που έχει εξελιχθεί σε έναν μεγάλο φόρο τιμής προς τον αρχηγό της «αλμπισελέστε».

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