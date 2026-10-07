ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέσι: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινής»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Συγκίνησε ο Λιονέλ Μέσι από μικροφώνου μετά την τελευταία του εμφάνιση με την Αργεντινή.

Ο Λιονέλ Μέσι λίγο μετά την τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο, στο 3-0 της Αργεντινής επί του Μπενίν, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στον κόσμο προκαλώντας συγκίνηση.

«Είναι δύσκολο να πεις κάτι, είναι πολλά τα συναισθήματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα. Περάσαμε δύσκολες στιγμές και δεν θέλω να τις θυμάμαι, αλλά πάντα δίναμε το μέγιστο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να αγωνίζομαι με την εθνική Αργεντινής. Το τελευταίο Μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο, δώσαμε τα πάντα, το παιχνίδι με την Αγγλία μάς πρόσφερε αδιανόητα συναισθήματα. Παλέψαμε όπως κάναμε πάντα με τους συμπαίκτες μου γι’ αυτή τη φανέλα, δυστυχώς δεν καταφέραμε να γίνουμε ξανά πρωταθλητές κόσμου, αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι δώσαμε τα πάντα», τόνισε αρχικά ο 39χρονος άσος, με πολλούς συμπαίκτες του να τον παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια.

«Όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι ήταν μαζί μου, μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Έχω τεράστια υπερηφάνεια που ήμουν με όλα αυτά τα παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και όσα κατάφερα να ζήσω με την εθνική μου ομάδα. Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που μας ακολούθησε σε όλες τις διοργανώσεις. Όλο αυτό που ζήσαμε με την οικογένειά μου ήταν κάτι εξαιρετικό και γι’ αυτό σας ευχαριστώ όλους. Η πιο λυπηρή στιγμή ήταν όταν αποσύρθηκα προσωρινά από την εθνική ομάδα, αλλά όλοι εσείς με κάνατε να επιστρέψω και αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Δημιουργήσαμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ, μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Αν δεν ήμασταν έτσι, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε όσα καταφέραμε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σας αγαπώ», κατέληξε κι ακολούθως πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

(BINTEO) «Από άλλον πλανήτη» - Το «TyC Sports» αποχαιρέτησε τον Μέσι σαν τον E.T.

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η αντίδραση του Ζεζούς για την δήλωση Ρονάλντο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μένει στην Άρσεναλ έως το 2030 ο Αρτέτα – Υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Premier League

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Σπουδαίος προπονητής ο Σάρας - Σλούκας, Ναν και Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού σε δράση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Κόπεγιανς στον 1ο γύρο του τουρνουά στη Σανγκάη

Τένις

|

Category image

Ο απολογισμός και η συνέχεια του AEK C.A.R.E.S

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέλιξη με Νταβόρ στην ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ενας παίκτης επιπέδου Πελέ ή Μαραντόνα» - Τι ήθελε να ακούσει ο Κριστιάνο από τον Ζεσούς για να τον συγχωρέσει

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η διαιτητική ομάδα του Καρμιώτισσα - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε το τελευταίο ματς του Μέσι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

To Ο3 OlympusMan – Trail Run… έχει μία διαδρομή-πρόκληση για τον καθένα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άναψε η φλόγα της ελπίδας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Elite Ισπανός στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Super League

|

Category image

Δεν τον ενδιέφερε η σύγκριση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη