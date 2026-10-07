Μέσι: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινής»

Ο Λιονέλ Μέσι λίγο μετά την τελευταία του συμμετοχή με το εθνόσημο, στο 3-0 της Αργεντινής επί του Μπενίν, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στον κόσμο προκαλώντας συγκίνηση.

«Είναι δύσκολο να πεις κάτι, είναι πολλά τα συναισθήματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα. Περάσαμε δύσκολες στιγμές και δεν θέλω να τις θυμάμαι, αλλά πάντα δίναμε το μέγιστο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν να αγωνίζομαι με την εθνική Αργεντινής. Το τελευταίο Μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο, δώσαμε τα πάντα, το παιχνίδι με την Αγγλία μάς πρόσφερε αδιανόητα συναισθήματα. Παλέψαμε όπως κάναμε πάντα με τους συμπαίκτες μου γι’ αυτή τη φανέλα, δυστυχώς δεν καταφέραμε να γίνουμε ξανά πρωταθλητές κόσμου, αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι δώσαμε τα πάντα», τόνισε αρχικά ο 39χρονος άσος, με πολλούς συμπαίκτες του να τον παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια.

«Όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι ήταν μαζί μου, μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Έχω τεράστια υπερηφάνεια που ήμουν με όλα αυτά τα παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και όσα κατάφερα να ζήσω με την εθνική μου ομάδα. Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που μας ακολούθησε σε όλες τις διοργανώσεις. Όλο αυτό που ζήσαμε με την οικογένειά μου ήταν κάτι εξαιρετικό και γι’ αυτό σας ευχαριστώ όλους. Η πιο λυπηρή στιγμή ήταν όταν αποσύρθηκα προσωρινά από την εθνική ομάδα, αλλά όλοι εσείς με κάνατε να επιστρέψω και αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Δημιουργήσαμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ, μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Αν δεν ήμασταν έτσι, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε όσα καταφέραμε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σας αγαπώ», κατέληξε κι ακολούθως πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

sport-fm.gr