(ΒΙΝΤΕΟ) Ανατριχίλα: Βούρκωσε ο Μέσι στον ύμνο της Αργεντινής στο τελευταίο του ματς

Λύγισαν και οι... πέτρες! Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής στο κατάμεστο για το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο, στο «Μονουμεντάλ» απέναντι στο Μπενίν.

Ο «Λέο» μετά βίας συγκράτησε τα δάκρυά του, ωστόσο τα μάτια του «γέμισαν» ακούγοντας έναν βετεράνο του πολέμου των Φόκλαντ να τραγουδά τον ύμνο της χώρας του.

Αγκαλιασμένος με τα τρία του παιδιά, Tιάγκο, Ματέο και Τσίρο, και δίπλα στους συμπαίκτες του ήταν φανερά συγκινημένος, όπως και όλα τα μέλη της ομάδας του, με πρώτο τον προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι.

Λίγο αργότερα, στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, το παιχνίδι σταμάτησε και βεγγαλικά γέμισαν τον ουρανό του Μπουένος Άιρες για χάρη του μεγάλου «10» της Αργεντινής, με τον 39χρονο σούπερ σταρ να αποθεώνεται για μία ακόμη φορά και τους αντιπάλους να σπεύδουν πάνω του για να τον χαιρετίσουν.

🇦🇷Así sonó el Himno Nacional en la despedida de Messi de la Selección Argentina 🎙️El excombatiente de Malvinas, Fabio Santana, estuvo a cargo de la interpretación en el Monumental. https://t.co/X25KX6pRX6 — Filo.news (@filonewsOK) October 6, 2026

O último Minuto 10 de Lionel Messi 🥹 https://t.co/1B3sYbOAFH — FUTEMENTALES (@FUTEMENTALES) October 6, 2026

sport-fm.gr