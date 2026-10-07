ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνταξε στο κλάμα ο Εντσο Φερνάντες στη τελευταία ομιλία του Μέσι

Το τελευταίο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή δεν λύγισε μόνο τον ίδιο, αλλά και αρκετούς από τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του τα τελευταία χρόνια της πορείας του με την «αλμπισελέστε».

Την ώρα που ο Μέσι μιλούσε στο κέντρο του «Μονουμεντάλ», έχοντας γύρω του όλους τους συμπαίκτες του, η κάμερα έπιασε τον Έντσο Φερνάντες να έχει ξεσπάσει σε κλάματα. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι προσπαθούσε να συνέλθει, σκουπίζοντας συνεχώς τα μάτια του, όσο ο αρχηγός μιλούσε για όσα έζησε με την Εθνική και ευχαριστούσε τον κόσμο. Δεν ήταν ο μόνος, καθώς δάκρυσαν επίσης οι Χουλιάν Άλβαρες, Φράνκο Μασταντουόνο και Λιονέλ Σκαλόνι.

Για τον Έντσο, όμως, η στιγμή φάνηκε να είχε ξεχωριστή σημασία. Όταν ο Μέσι είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την αποχώρησή του το 2016, εκείνος ήταν ακόμα παιδί και έκανε... υπολογισμούς για το αν θα προλάβαινε κάποτε να αγωνιστεί μαζί με το είδωλό του.

Τελικά όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά βρέθηκε δίπλα του στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022. «Τι τυχερός που ήμουν, Λέο», είχε γράψει μάλιστα μετά την ανακοίνωση της οριστικής αποχώρησης του Μέσι.

LEO MESSI: "Estoy hablando mas que nunca. No me quiero ir de aca" 😭😭😭 https://t.co/VcpyS1EbVs — LAUCHA | EL RESUMEN (@ElLauchaOkey) October 7, 2026

athletiko.gr