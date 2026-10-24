Οκκάς: «Ήταν το λιγότερο καλό μας»

Παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ανόρθωσης ο Γιάννος Οκκάς.

«Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή. Αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, καθώς η Ανόρθωση μπήκε δυνατά στις μονομαχίες». Και πρόσθεσε: «Μπορώ να πω ότι για ένα εικοσάλεπτο ανταποκριθήκαμε αρκετά καλά. Δυστυχώς, όμως, πρέπει να παραδεχτώ ότι από τα παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, αυτό ίσως ήταν το λιγότερο καλό μας. Μοιραία φτάσαμε στην ήττα με 2-0, με το δεύτερο γκολ να έρχεται στο τελευταίο λεπτό.

Συνεχίζουμε, καθώς έχουμε παιχνίδι Κυπέλλου. Πρέπει να κάνουμε σωστή αποθεραπεία και να προετοιμαστούμε κατάλληλα, αφού μας περιμένει μια δύσκολη συνέχεια».