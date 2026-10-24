Ιτζχάκι: «Εύσημα στους ποδοσφαιριστές, δεν ήταν εύκολο»

Μοίρασε συγχαρητήρια στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο προπονητής της Ανόρθωσης Μπάρακ Ιτζχάκι.

Αρχικά ο Ισραηλινός τεχνικός είπε: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για εμάς. Πετύχαμε το πρώτο γκολ και αυτό μας βοήθησε να ανοίξουμε κάπως το παιχνίδι». Για να προσθέσει: « Αγωνιστήκαμε στην έδρα μας και νιώσαμε τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν κρατήσαμε ανέπαφη την εστία μας. Είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίσουμε για τη συνέχεια.

Θέλω να δώσω τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές μου για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση τους. Δεν ήταν εύκολο, καθώς είχαμε στη διάθεση μας μόλις 3,5 προπονήσεις για να δουλέψουμε μαζί. Μπορούμε να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε ως ομάδα και να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε».