Το μέλλον της Μονακό παραμένει αβέβαιο: Αναβλήθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για τις 6 Οκτωβρίου

Στον... αέρα παραμένει το - αβέβαιο - μέλλον της Μονακό. Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος, η ομάδα του Πριγκιπάτου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς, έχει βρεθεί πλέον χωρίς θέση σε οποιοδήποτε εθνικό πρωτάθλημα, με την Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης να ανάβει «κόκκινο» φως στη συμμετοχή της ομάδας ακόμη και στην τρίτη τη τάξει κατηγορία.

Σήμερα το πρωί υπήρχε ακροαματική διαδικασία του συλλόγου στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονακό σχετικά με την οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα του οργανισμού. Εντούτοις, δεν βγήκε κάποια απόφαση, με με το δικαστήριο να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, στις 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρει η «Equipe», το μέλλον της Μονακό είναι κάτι παραπάνω από δυσοίωνο, καθώς όλα δείχνουν πως η ομάδα θα μπορούσε να κηρυχθεί αφερέγγυα και να βρεθεί στα πρόθυρα της εκκαθάρισης.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Πριγκιπάτου πριν από μερικές ημέρες ήρθε επίσημα σε επαφή με τη διοίκηση της ABA League, ζητώντας να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, λόγω της «πόρτας» που έχει δεχθεί από τη Γαλλία, εξαιτίας των πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που συνεχίζει να αντιμετωπίζει.