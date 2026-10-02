Με τρομερή εμφάνιση ο Τζόκοβιτς έκανε το 31-0!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε πίσω στα σετ, χρειάστηκε ξανά ιατρικό τάιμ-άουτ, αλλά και το tie-break για να ισοφαρίσει και στο τέλος με ένα επιβλητικό τρίτο σετ να φτάσει τις 31 συνεχόμενες νίκες στο τουρνουά του Πεκίνου.

Μετά από μια μάχη δύο ωρών και 52 λεπτών ο Τζόκοβιτς (Νο11) κατάφερε να «επιβιώσει» απέναντι στον Κινέζο (Νο104) Γιουντσαοτέκε Μπου και να επικρατήσει με 4-6, 7-6(2), 6-2 κάνοντας το 31-0 στο China Open και παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Με τη νίκη αυτή ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε το ρεκόρ του Ράφα Ναδάλ, όσον αφορά τις συνεχόμενες νίκες σε ένα τουρνουά, με τον Ισπανό να έχει σημειώσει το ίδιο επίτευγμα στο Roland Garros.

Με 15 άσους (κανένα διπλό λάθος), με εξαιρετικά ποσοστά στο σερβίς, αλλά και με 4/6 σβησμένα break-points ο Σέρβος κατάφερε να νικήσει τόσο τον Μπου, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς για ένα ακόμη παιχνίδι ζήτησε ιατρικό τάιμ-άουτ.

Το πρώτο break του αγώνα ήρθε από τον Μπου (4-3) το οποίο ήταν αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4, αλλά και το προβάδισμα με 1-0.

Στο δεύτερο σετ ήταν η σειρά του Τζόκοβιτς να βρει πρώτος break (3-1), όμως ο Μπου το πήρε πίσω άμεσα μειώνοντας σε 3-2 και αμέσως μετά ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Το σετ πήγε στο tie-break εκεί οπου ο Τζόκοβιτς πίεσε τον Κινέζο, που με τη σειρά του έκανε αρκετά λάθη στα απαιτητικά ράλι που τον οδηγούσε ο Σέρβος. Μετατρέποντας το 2/2 σε 7/2 ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε σε 1-1 οδηγώντας το ματς σε τρίτο σετ.

Εκεί, με δύο break κι ένα μεγάλο hold ο Τζόκοβιτς έκανε το 4-0 και ουσιαστικά έδωσε στο ματς τυπικό χαρακτήρα με τον έξι φορές πρωταθλητή να φτάνει στην πρόκριση για τα προημιτελικά εκεί όπου θα παίξει είτε με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, είτε με τον Γιουτσένγκ Σανγκ.

matchpoint247.gr