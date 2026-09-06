Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (06/09)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2
18:30 FIBA W.C (γ): Πουέρτο Ρίκο - Βέλγιο
21:30 FIBA W.C (γ): Ιταλία - ΗΠΑ
ΣΙΓΜΑ
18:00 Μπάσκετ - Μικρός τελικός
20:30 Μπάσκετ - Τελικός
OMEGA
15:45 Formula 1 - Aγώνας
Cytavision Sports 1
19:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ
Cytavision Sports 3
16:00 Έβερτον - Μάντσεστερ Γ.
18:30 Άρσεναλ - Τσέλσι
Cytavision Sports 4
16:00 Πάρμα - Μόντσα
19:00 Μπολόνια - Σασουόλο
21:45 Γιουβέντους - Μίλαν
Cytavision Sports 5
10:00 Kambos Rally Sprint
16:00 Φροσινόνε - Βενέτσια
20:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
Cytavision Sports 6
16:00 Ράλι - Stage 2
Cytavision Sports 7
16:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
17:15 Βαλένθια - Μπαρτσελόνα
22:00 Εσπανιόλ - Σεβίλλη
Cablenet Sports 1
19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ
Cablenet Sports 2
16:00 Τρουά - Στρασβούργο
18:15 Ανζέ - Ρεν
21:45 Μαρσέιγ - Παρίς FC
Cablenet Sports 3
13:15 Xρόνινγκεν - Τβέντε
Novasports Prime
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Novasports 2
19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
Novasports 3
14:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Χάιντενχαϊμ
18:30 Άιντραχτ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 4
16:30 Αμβούργο - Μάιντς
Novasports Start
14:30 Χέρτα - Μαγδεμβούργο