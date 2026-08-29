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Πλούσιο το μενού με επιλογές για όλα τα γούστα

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλούσιο το μενού με επιλογές για όλα τα γούστα

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 29/8

ΡΙΚ 2

11:00 Μεσογειακοί Αγώνες

17:00 Μεσογειακοί Αγώνες

Cytavision 1

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

20:00 Άρης - Απόλλωνας

Cytavision 3

14:30 Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ

17:00 Μπόρνμουθ - Έβερτον

19:30 Τότεναμ - Νιούκαστλ

Cytavision 4

19:30 Φιορεντίνα - Φροσινόνε

21:45 Γιουβέντους - Πάρμα

Cytavision 5

16:00 Rally Paraguay

20:00 Ακαντέμικο - Πόρτο

23:00 Tένις: ΑΤP 250 Winston-Salem

Cytavision 6

11:50 Moto GP: Grand Prix Spain (Q)

16:00 Moto GP: Grand Prix Spain (S)

19:30 Μόντσα - Ουντινέζε

Cytavision 7

17:00 Κόβεντρι - Χαλ

19:30 Σασουόλο - Τορίνο

21:30 Παναιτωλικός - Καλαμάτα

Cytavision 8

15:15 Nascar GP Czech (VG8)

18:00 Nascar GP Czech (OPEN)

20:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ

22:30 Σεβίλλη - Ατλέτικο Μ.

Novasports 2

16:30 Ουνιόν - Άιντραχτ

Novasports 3

16:30 Λειψία - Γκλάντμπαχ

Novasports 4

16:30 Έλβερμπεργκ - Λεβερκούζεν

Novasports 5

16:30 Μάιντς - Πάντερμπορν

Novasports 6

16:30 Koλωνία - Χοφενχάϊμ

Νοvasports Prime

19:30 Nτόρτμουντ - Αμβούργο

Νοvasports Start

21:30 Νυρεμβέργη - Αρμίνια

Cablenet Sports 1

21:45 Οσέρ - Άνγκερς

Cablenet Sports 2

18:15 Στρασβούργο - Λανς

21:45 Λιόν - Χάβρη

Cablenet Sports 3

21:45 Μπρεστ - Τουλούζ

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