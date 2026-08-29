Πλούσιο το μενού με επιλογές για όλα τα γούστα

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ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 29/8
ΡΙΚ 2
11:00 Μεσογειακοί Αγώνες
17:00 Μεσογειακοί Αγώνες
Cytavision 1
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
20:00 Άρης - Απόλλωνας
Cytavision 3
14:30 Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
17:00 Μπόρνμουθ - Έβερτον
19:30 Τότεναμ - Νιούκαστλ
Cytavision 4
19:30 Φιορεντίνα - Φροσινόνε
21:45 Γιουβέντους - Πάρμα
Cytavision 5
16:00 Rally Paraguay
20:00 Ακαντέμικο - Πόρτο
23:00 Tένις: ΑΤP 250 Winston-Salem
Cytavision 6
11:50 Moto GP: Grand Prix Spain (Q)
16:00 Moto GP: Grand Prix Spain (S)
19:30 Μόντσα - Ουντινέζε
Cytavision 7
17:00 Κόβεντρι - Χαλ
19:30 Σασουόλο - Τορίνο
21:30 Παναιτωλικός - Καλαμάτα
Cytavision 8
15:15 Nascar GP Czech (VG8)
18:00 Nascar GP Czech (OPEN)
20:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ
22:30 Σεβίλλη - Ατλέτικο Μ.
Novasports 2
16:30 Ουνιόν - Άιντραχτ
Novasports 3
16:30 Λειψία - Γκλάντμπαχ
Novasports 4
16:30 Έλβερμπεργκ - Λεβερκούζεν
Novasports 5
16:30 Μάιντς - Πάντερμπορν
Novasports 6
16:30 Koλωνία - Χοφενχάϊμ
Νοvasports Prime
19:30 Nτόρτμουντ - Αμβούργο
Νοvasports Start
21:30 Νυρεμβέργη - Αρμίνια
Cablenet Sports 1
21:45 Οσέρ - Άνγκερς
Cablenet Sports 2
18:15 Στρασβούργο - Λανς
21:45 Λιόν - Χάβρη
Cablenet Sports 3
21:45 Μπρεστ - Τουλούζ