Τηλεοπτική ατζέντα (10/05) με… φιέστα, «classico» και άλλα
ΓΗΠΕΔΟ
Cytavision 1
18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ
Cytavision 2
18:00 Aπόλλων - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 3
10:00 Ράλι Πορτογαλίας
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Νιούκαστλ
18:30 Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ
22:00 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ
Cytavision 4
13:30 Βερόνα - Κόμο
16:00 Μπέρνλι - Άστον Βίλα
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
21:45 Μίλαν - Αταλάντα
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Rome
Cytavision 6
12:00 Moto GP – Moto 3
13:15 Moto GP – Moto 2
15:00 Moto GP – Αγώνας
17:15 Μπιλμπάο - Βαλένθια
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
22:30 Μπάσκετ: Σίξερς - Νικς
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
20:00 AVS - Πόρτο
Cytavision 8
16:30 Γυναικείο: Παρί ΣΖ - Λιόν
Cablenet Sports 1
18:00 Πάφος FC - Άρης
Cablenet Sports 2
17:45 Άγιαξ - Ουτρέχτη
22:00 Μονακό - Λιόν
Cablenet Sports 3
17:45 Φέγενορντ - Αλκμαάρ
20:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπασκόνια
22:00 Χάβρη - Μαρσέιγ
Novasports Prime
17:00 Άρης - ΟΦΗ
Novasports 2
18:30 Κολωνία - Χάιντενχαϊμ
Novasports 5
16:30 Aμβούργο - Φράιμπουργκ
Novasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 – Rome
Novasports Start
14:30 Ντίσελντορφ - Έλβεσμπεργκ
20:30 Μάιντς - Ουνιόν Βερ.