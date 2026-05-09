Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (09/05)
Cytavision 1
18:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Cytavision 2
18:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας
Cytavision 3
14:30 Λίβερπουλ - Τσέλσι
17:00 Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Γ.
19:30 Μάντσεστερ Σίτι - Μπρέντφορντ
Cytavision 4
17:00 Μπράιτον - Γουλβς
19:00 Λάτσιο - Ίντερ
21:45 Λέτσε - Γιουβέντους
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Rome
Cytavision 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Σπριντ
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
22:30 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Πίστονς
Cytavision 7
18:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας
18:00 Ράλι Πορτογαλίας – Stage 4
Cytavision 8
17:00 Φούλαμ - Μπόρνμουθ
19:30 Aτλέτικο – Θέλτα
22:00 Σοσιεδάδ - Μπέτις
Cablenet Sports 2
17:45 Άγιαξ - Ουτρέχτη
21:00 Σεντ Ετιέν - Αμιάν
Cablenet Sports 3
19:00 Μπάσκετ: Μούρθια - Τζιρόνα
21:00 Γκρενόμπλ - Τρουά
Novasports Prime
19:30 Aτρόμητος - Παναιτωλικός
Novasports 2
18:30 Πανσερραϊκός - Κηφισιά
Novasports 3
16:30 Στουτγάρδη - Λεβερκούζεν
19:30 Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν
Novasports 5
16:30 Χοφενχάιμ – Βέρντερ Βρέμης
Novasports 6
16:30 Λειψία - Ζανκτ Παουλί
21:30 Τένις: WTA 1000 – Rome
Novasports Start
16:30 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ
21:30 Νυρεμβέργη - Σάλκε
Novasports extra1
16:30 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ