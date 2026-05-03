Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (03/05)
Omega Channel
22:00 Formula 1
Cytavision 1
19:00 Απόλλων - Πάφος
Cytavision 3
17:30 Μάντσεστερ Γ. - Λίβερπουλ
21:00 Άστον Βίλα - Τότεναμ
Cytavision 4
13:30 Mπολόνια - Κάλιαρι
16:00 Σασουόλο - Μίλαν
19:00 Γιουβέντους - Βερόνα
21:45 Ίντερ - Πάρμα
Cytavision 5
18:00 Τένις: ATP 1000 Madrid
Cytavision 6
14:00 Μοto GP: WCR Hungary
16:00 Μπόρνμουθ - Κρίσταλ Πάλας
20:00 Bόλεϊ: Τελικός Champions League
Cytavision 7
17:00 ΟΦΗ - Άρης
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Cytavision 8
19:30 Μπέτις - Οβιέδο
22:00 Εσπανιόλ - Ρεάλ
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Βόλος
Novasports 3
16:30 Ζανκτ Παουλί - Μάιντς
Novasports 4
18:30 Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ
Novasports Start
14:30 Έλβεσμπεργκ - Πάντερμπορν
20:30 Φράιμπουργκ - Βόλφσμπουργκ
Novasports Prime
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 1
17:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
Cablenet Sports 2
16:00 Λιλ - Χάβρη
18:15 Στρασβούργο - Τουλούζ
21:45 Λιόν - Ρεν
Cablenet Sports 3
15:30 Φορτούνα Σιτάρντ - Φέγενορντ
17:30 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν (Γ)
20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Γκαν Κανάρια