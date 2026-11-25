Θέματα προέκυψαν στον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ελουστόντο και Εντιαγέ απουσίασαν από τη σημερινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Συνεπώς, η συμμετοχή τους στο παιχνίδι της Κυριακής (29/11, 21:00) με τους «κιτρινόμαυρους» στην Allwyn Arena τίθεται εν αμφιβόλω.

Πέλκας και Γιάκιτς έκαναν θεραπεία την Τετάρτη, ενώ Σορετίρε, Μοναστηρλής, Τέιλορ και Τσάλοφ έκανε ατομικό με μπάλα στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με το πρώτο να επικεντρώνεται στη λειτουργία της αμυντικής γραμμής και το δεύτερο στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Την Πέμπτη (26/11), ο «δικέφαλος του Βορρά» θα προπονηθεί στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία.

sport-fm.gr