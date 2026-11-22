Πολύ άτυχος στάθηκε ο Σαντίνο Αντίνο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού.

Ο Αργεντινός εξτρέμ επιχείρησε να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αντεπίθεση και έφτασε μέχρι την περιοχή του ΟΦΗ. Στη μονομαχία που ακολούθησε με τον Σιέλη, ο οποίος έβαλε την κόντρα, ο παίκτης του Παναθηναϊκού πάτησε άσχημα με το αριστερό του πόδι, πιάνοντας αμέσως το αριστερό γόνατό του.

Η εικόνα του Αντίνο δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς σφάδαζε και αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν στο πλευρό του για να τον παρηγορήσουν και όλους στον πάγκο του «τριφυλλιού» να έχουν παγώσει.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ατυχία για τον Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του «τριφυλλιού» στη φετινή σεζόν, μετρώντας ήδη δύο γκολ και έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr