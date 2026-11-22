Όπως έγινε γνωστό από την ενδεκάδα του Απόλλωνα για τον αγώνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, ο Γκόλτσον είναι για πρώτη φορά βασικός με τη φανέλα της ομάδας της Λεμεσού.

Είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια ως αλλαγή, επιστρέφοντας στη δράση μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Γενικότερα, επιστρέφει σε βασικό σχήμα μετά από έξι μήνες. Η τελευταία φορά ήταν στις 25 Απριλίου, όταν έπαιξε με την πρώην ομάδα του, τον Άρη, απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στους υπόλοιπους πέντε αγώνες της χρονιάς.