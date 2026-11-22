Βασικός για πρώτη φορά με τη φανέλα του θα αγωνιστεί ο Γκόλτσον. Ο Άγγλος μετά το πρόβλημα περιπέτεια με την υγεία του, επέστρεψε στη δράση παίζοντας τέσσερα παιχνίδια ως αλλαγή και σήμερα (22/11) είναι στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα με την Ομόνοια 2ης Μαΐου.

Θέση στην ενδεκάδα παίρνουν επίσης οι Ροντρίγκες και Ασόρο που επέστρεψαν στη δράση.

Η ενδεκάδα των γαλάζιων: Κουν, Κβίντα, Γκόλτσον, Όζμπολτ, Ροντρίγκες, Μαλεκκίδης, Βέισμπεκ, Ασόρο, Εσκρίτσε, Γκασπάρ, Λιούμπιτς.