Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε μαθηματικά το MotoGP του 2026 τερματίζοντας 8ος στο Grand Prix της Πορτογαλίας.

Παρά την πτώση του στο Sprint του Σαββάτου που κράτησε ανοιχτή τη μάχη, ο Ισπανός αναβάτης της Ducati Lenovo χρειαζόταν απλώς να τερματίσει στην πρώτη εννιάδα του κυρίως αγώνα για να σφραγίσει τον τίτλο, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων των αντιπάλων του.

Με αυτή την επιτυχία, ο 33χρονος αναβάτης φτάνει τους δέκα παγκόσμιους τίτλους και γράφει ιστορία, καθώς ισοφαρίζει με οκτώ τίτλους τον θρυλικό Τζιάκομο Αγκοστίνι στην κορυφή της λίστας των πρωταθλητών της κορυφαίας κατηγορίας και φτάνει τα 10 τρόπαια σε όλες τις κατηγορίες (1 στα 125cc, 1 στη Moto2 και 8 στο MotoGP), ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση όλων των εποχών.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κέρδισε τον αγώνα μπροστά από τους Χόρχε Μαρτίν και Ραούλ Φερνάντεθ για το 1-2-3 της Aprilia.