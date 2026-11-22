Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, παρά την ήττα την ΑΕΚ, έδωσε ο Γιώργος Κωστής, στη συνέντευξη Τύπου:

«Για πολλοστή φορά οι παίκτες μου με υποχρεώνουν να τους δώσω τεράστια συγχαρητήρια, για τη συνεπή τους εμφάνιση. Κάνοντας και εγώ την αυτοκριτική μου, ίσως η στρατηγική και η τακτική που επιλέξαμε στα πρώτα 20 λεπτά να έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, καθώς σε εκείνο το διάστημα προηγήθηκε η ΑΕΚ.

Στα επόμενα 70 λεπτά, όμως, αλλάξαμε τακτική και θεωρώ ότι δικαιούμασταν, αν όχι τη νίκη, σίγουρα την ισοπαλία. Η ουσία είναι ότι οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται μόνο με καλές εμφανίσεις, αλλά με βαθμούς.

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε το ηθικό της ομάδας ψηλά και να αντιμετωπίσουμε το επόμενο παιχνίδι με στόχο να πάρουμε τους βαθμούς που δικαιούμαστε βάσει της απόδοσής μας. Θέλω να κλείσω με ένα τεράστιο respect στους παίκτες μου».

Όσον αφορά τις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του, σχολίασε:: «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, όμως, οι παίκτες μου έδειξαν ότι διατηρούν την απόδοσή τους σε υψηλό επίπεδο. Δυστυχώς, λεπτομέρειες όπως η τελευταία πάσα καθορίζουν ένα αποτέλεσμα, όπως επίσης και η τύχη. Ο αντίπαλος απομάκρυνε την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ομάδα, ώστε να έρθουν τα αποτελέσματα».

Για την επιστροφή του Σάπινεν και την κατάσταση του Μπρούνο: «Ο Σάπινεν συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα. Είναι πολύ θετικό ότι πήρε έστω και δέκα λεπτά συμμετοχής. Σταδιακά, εβδομάδα με εβδομάδα, θα παίρνει περισσότερο χρόνο. Όσον αφορά τον Μπρούνο, θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο».