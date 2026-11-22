Ευχαριστημένος από τη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού ο Ρουμπέν Σεγιές, δήλωσε τα ακόλουθα μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε με τον τρόπο που θέλαμε και στα πρώτα 20-25 λεπτά είχαμε τον πλήρη έλεγχο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πετύχαμε ένα εκπληκτικό γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιλίτσεβιτς.

Στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο. Ο αντίπαλος δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, ενώ εμείς προσπαθήσαμε να γίνουμε επικίνδυνοι μέσα από τις αντεπιθέσεις. Στο β’ ημίχρονο δυσκολευτήκαμε στα πρώτα 15 λεπτά, όμως, στη συνέχεια προσαρμοστήκαμε και ισορροπήσαμε ξανά το παιχνίδι.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι, για τους τρεις βαθμούς απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, τον οποίο ομάδες όπως η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Συνεχίζουμε τη δουλειά για να βελτιωνόμαστε και να διατηρήσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία».

Για τις απουσίες που είχε η ομάδα του και για τη συνέχεια, είπε: «Δεν θέλω να ψάχνω δικαιολογίες. Μπορεί να έχουμε πέντε ποδοσφαιριστές εκτός, όμως πάντα λέω ότι διαθέτουμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Οι παίκτες που παίρνουν τις ευκαιρίες τους δουλεύουν καθημερινά στο 100% και πιέζουν για μια θέση στην ομάδα. Αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν και σε άλλες ομάδες. Το σημαντικό είναι πώς προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το ρόστερ που διαθέτω και, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται, πρέπει όλοι να δίνουν το 100%. Έτσι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ανυπομονούμε για τα παιχνίδια στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Περιμένουμε σχεδόν γεμάτο γήπεδο και μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Θέλουμε τους φιλάθλους μας, ως τον επιπλέον παίκτη, ώστε να κάνουμε την έδρα μας ακόμη πιο δύσκολη για κάθε αντίπαλο».

Για το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί: «Δεν κοιτάζουμε πιο μακριά από τον επόμενο αντίπαλο. Μέχρι σήμερα ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στον Ολυμπιακό. Τώρα θα αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε και θα προετοιμαστούμε για τον Απόλλωνα. Περιμένουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο που δώσαμε πριν από μερικούς μήνες. Αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα επόμενα ντέρμπι ή τι θα συμβεί σε πέντε αγωνιστικές, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη συγκέντρωση μας».