ΑΕΚ: Τι ισχύει με την ποινή του Κοϊτά από την UEFA
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν είναι οριστική η ποινή των δύο αγωνιστικών του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την UEFA, για την αποβολή του στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή και χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις.
Η ποινή των δύο αγωνιστικών που αναγράφεται στο ποινολόγιο της UEFA ενόψει της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι ενδεικτική, μιας και η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση. Δεν αποκλείεται δηλαδή η τιμωρία του εξτρέμ της ΑΕΚ να αυξηθεί σε τρεις αγωνιστικές, αν και η πλευρά της Ένωσης θα καταθέσει έφεση.
Σίγουρα πάντως, ο Κοϊτά δεν θα είναι διαθέσιμος στο προσεχές παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κόμο και άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της τιμωρίας του.
sdna.gr