Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή και χρησιμοποίησε υβριστικές εκφράσεις.

Η ποινή των δύο αγωνιστικών που αναγράφεται στο ποινολόγιο της UEFA ενόψει της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είναι ενδεικτική, μιας και η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση. Δεν αποκλείεται δηλαδή η τιμωρία του εξτρέμ της ΑΕΚ να αυξηθεί σε τρεις αγωνιστικές, αν και η πλευρά της Ένωσης θα καταθέσει έφεση.

Σίγουρα πάντως, ο Κοϊτά δεν θα είναι διαθέσιμος στο προσεχές παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κόμο και άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της τιμωρίας του.

sdna.gr