Όλα στραβά και ανάποδα για τη Νέα Σαλαμίνα - Δύο αναγκαστικές στο 20λεπτο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Mέσα σε διάστημα 20 λεπτών, ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ υποχρεώθηκε να κάνει δύο αλλαγές λόγω τραυματισμών.
Στο 12ο λεπτό πέρασε εκτός ο Κωνσταντίνος Ηλία, ο ποδοσφαιριστής που ήταν στο έδαφος στο γκολ της Ομόνοιας Αραδίππου και τη θέση του πήρε ο Φιλιώτης. Λίγα λεπτά μετά, στο 20΄, αποχώρησε και μάλιστα υποβασταζόμενος ο Τζορτζ Χριστοδούλου, με τον Ντιαλό να περνάει στην αναμέτρηση.
Και μέσα σε άλλα, βρίσκεται και με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά το σκορ.