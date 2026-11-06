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Όλα στραβά και ανάποδα για τη Νέα Σαλαμίνα - Δύο αναγκαστικές στο 20λεπτο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Mέσα σε διάστημα 20 λεπτών, ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ υποχρεώθηκε να κάνει δύο αλλαγές λόγω τραυματισμών.

Στο 12ο λεπτό πέρασε εκτός ο Κωνσταντίνος Ηλία, ο ποδοσφαιριστής που ήταν στο έδαφος στο γκολ της Ομόνοιας Αραδίππου και τη θέση του πήρε ο Φιλιώτης. Λίγα λεπτά μετά, στο 20΄, αποχώρησε και μάλιστα υποβασταζόμενος ο Τζορτζ Χριστοδούλου, με τον Ντιαλό να περνάει στην αναμέτρηση.

Και μέσα σε άλλα, βρίσκεται και με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά το σκορ.

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