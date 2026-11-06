ΣΔΚ: «Περηφάνια για την κυπριακή διαιτησία»

Αναλυτικά όσα σημειώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών:

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ UEFA!!

Κύπριοι Διαιτητές σε αγώνα του Conference league στην Ελβετία.

Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε η κυπριακή διαιτητική ομάδα στον αγώνα FC Thun – Hearts (3-1), στις 5 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Conference League.

Ο διαιτητής Κυριάκος Αθανασίου, με τους βοηθούς Μάριο Καλογήρου και Κυριάκο Σωκράτους, καθώς και τους VAR Μάριο Χριστοφόρου και Δημήτρη Σολωμού, ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας μια άρτια και επαγγελματική διαιτητική παρουσία.

Η διαιτητική ομάδα ολοκλήρωσε την αποστολή της απαρατήρητη, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και προσήλωση στα καθήκοντά της, τιμώντας την Κυπριακή Διαιτησία και εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Η επιτυχημένη αυτή παρουσία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κυπριακή Διαιτησία, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου (ΣΔΚ), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική, την ποιότητα και την αξιοπιστία των Κύπριων διαιτητών στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, για την επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου και της Κυπριακής Διαιτησίας στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις!

Η Κυπριακή Διαιτησία συνεχίζει να τιμά την Κύπρο, την ΚΟΠ και τον ΣΔΚ!!

Γραφείο Τύπου ΣΔΚ Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου.