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Το πρώτο μήνυμα Οβόνο μετά την τραγωδία με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ: «Οι πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ εξέφρασε ο τερματοφύλακας της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, δύο ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό στην αναμέτρηση με την Τενερίφη.

Ο Χεσούς Οβόνο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ανδόρα με την Τενερίφη, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια και τους ανθρώπους του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Μέσω ανακοίνωσης που δημοσίευσε η ομάδα του, ο τερματοφύλακας από την Ισημερινή Γουινέα περιέγραψε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τονίζοντας πως ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν. «Αυτές είναι οι πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης και για τη δική του συμμετοχή στη μοιραία φάση.

«Μου είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις και να καταλάβω όσα έχουν συμβεί. Νιώθω τεράστιο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Σκέφτομαι εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγαπούσαν», σημείωσε, προσθέτοντας πως γνωρίζει ότι υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν, αλλά αυτή τη στιγμή αδυνατεί να σκεφτεί οτιδήποτε πέρα από την τραγωδία. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με τη φράση «Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

Ο Οβόνο δεν συμμετείχε στην προαιρετική προπόνηση της Ανδόρα την Τετάρτη, ενώ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη και έχει τη συμπαράσταση της ομάδας και των συμπαικτών του. Παράλληλα, η αναμέτρηση της Ανδόρρας με τη Μαγιόρκα, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, αναβλήθηκε, έπειτα από σχετικό αίτημα του συλλόγου.

Το μήνυμα του Χεσούς Οβόνο:

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου. Μου είναι πολύ δύσκολο να βρω τις λέξεις και να μπορέσω να συνειδητοποιήσω όσα έχουν συμβεί. Νιώθω τεράστιο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Η σκέψη μου είναι μαζί του, με την οικογένειά του και με όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι προκύψει με απόλυτο σεβασμό. Αυτή τη στιγμή, όμως, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πέρα από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε όλοι.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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