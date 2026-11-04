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Ιδού ο πρώτος αντίπαλος του Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένας συμπατριώτης του Ινφαντίνο και σέντερ μπακ της Τότεναμ, της Σέλτικ και της Κάλιαρι στα νιάτα του, θα διεκδικήσει την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο απέκτησε αντίπαλο για την κούρσα της προεδρία της FIFA, ενόψει των εκλογών του Μαρτίου του 2027 και μάλιστα είναι συμπατριώτης του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ελβετίας, Ραμόν Βέγκα, ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θέτοντας ως βασικό στόχο την αλλαγή στον τρόπο διοίκησης του αθλήματος.

Ο 55χρονος Βέγκα είναι ο πρώτος που ανακοινώνει δημόσια ότι θα σταθεί απέναντι στον Ινφαντίνο, ο οποίος -με τη σειρά του- αναμένεται να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της FIFA εν μέσω «αμέτρητων» σκανδάλων που τον αφορούν, ειδικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που έγινε στην Αμερική επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου 2027, στο πλαίσιο του 77ου Συνεδρίου της FIFA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Το μήνυμα του Βέγκα και οι «αιχμές» για τη διοίκηση της FIFA

Ο Βέγκα έχει συνδέσει το όνομά του με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Τότεναμ, την Κάλιαρι και τη Σέλτικ. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, στράφηκε και στον χώρο της διοίκησης του αθλήματος.

Τώρα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση για την κατάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Το ποδόσφαιρο ανήκει στον λαό, όχι σε εκείνους που το ελέγχουν», ήταν το κεντρικό μήνυμα της ανακοίνωσής του, εστιάζοντας κυρίως στην ανάγκη μιας νέας εποχής.

Όπως υποστήριξε, «το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μια ηγεσία που «έχει προσβάλει την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση εκατομμυρίων ανθρώπων που υπηρετούν και αγαπούν το άθλημα».

Ο Βέγκα έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη μεταρρύθμιση της διοικητικής λειτουργίας της FIFA και την επανένωση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Τόνισε, ότι η υποψηφιότητά του δεν υποκινείται από προσωπικές φιλοδοξίες ή την επιθυμία απόκτησης εξουσίας, αλλά από την ευθύνη και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

«Υπερασπίστηκα την ομάδα μου μέσα στο γήπεδο. Τώρα είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ το ίδιο το ποδόσφαιρο, την ακεραιότητά του, τους ανθρώπους του και το μέλλον του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μπει τέλος στις αντιπαραθέσεις, σημειώνοντας: «Δεν είμαι υποψήφιος για να συνεχίσω τον πόλεμο. Είμαι υποψήφιος για να τον τελειώσω».

Η διαδικασία και η «μάχη» με τον Ινφαντίνο

Η ανακοίνωση του Βέγκα σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση υποψηφίου απέναντι στον Ινφαντίνο, ωστόσο η πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επίσημη κατοχύρωση της υποψηφιότητάς του.

Ο Ινφαντίνο, από τη μία, θα επιδιώξει την επανεκλογή του, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία και επιρροή στο διεθνές ποδοσφαιρικό περιβάλλον, αλλά έχοντας πλέον πολλούς εχθρούς.

Η προεκλογική περίοδος αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο πλησιάζει το Συνέδριο της FIFA και γίνονται γνωστές οι προθέσεις και άλλων πιθανών διεκδικητών. Ο Ραμόν Βέγκα πάντως, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα, παρουσιάζοντας ένα μήνυμα που εστιάζει στη διαφάνεια, την αλλαγή διοίκησης και την επιστροφή του ποδοσφαίρου στους ανθρώπους του. Το αν θα καταφέρει να μετατρέψει την ανακοίνωσή του σε μια υποψηφιότητα με ουσιαστική εκλογική δυναμική απέναντι στον Ινφαντίνο θα φανεί στην πορεία προς τις εκλογές του 2027.

athletiko.gr

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