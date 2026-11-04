Το «πρέπει» και το αγωνιστικό πλάνο

Παιχνίδι μονής επιλογής είναι για την ΑΕΚ η αναμέτρηση της Παρασκευής (06/11) με την Καρμιώτισσα. Μετά την γκέλα απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., η ομάδα της Λάρνακας δεν έχει την πολυτέλεια για άλλες απώλειες βαθμών εκτός προγράμματος, εάν θέλει να θεωρείται σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου.

Πάντως, με τις μέχρι σήμερα εμφανίσεις της, η ΑΕΚ, δεν έχει πείσει (πρωτίστως τον κόσμο της) ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Γι΄ αυτό και στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής θα πρέπει να συνδυάσει τρίποντο με πειστική εμφάνιση, χωρίς αυτό να σημαίνει υποτίμηση του αντιπάλου. Μένει να φανεί κατά πόσο στον μεθαυριανό αγώνα ο Ρούμπεν Σεγιές θα διατηρήσει τον σχηματισμό με τρία στόπερ ή θα τον διαφοροποιήσει, όπως έπραξε στο β΄ ημίχρονο της τελευταίας συνάντησης, διάστημα κατά το οποίο η ΑΕΚ ανέβασε στροφές κι έφτασε μία ανάσα από την ολική ανατροπή.

Το ζητούμενο για τον Ισπανό κόουτς και για την ομάδα του γενικότερα, είναι ένα ξεκάθαρο και σταθερό αγωνιστικό πλάνο, το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει και να εφαρμόσει με επιτυχία το υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό. Και τούτο, διότι μέχρι σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει την ΑΕΚ είναι οι μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοσή της κατά τη διάρκεια των αγώνων. Για παράδειγμα, στα τελευταία τέσσερα επίσημα παιχνίδια, οι κιτρινοπράσινοι είχαν μετριότατη παρουσία με τον Άρη, έστω κι αν ισοφάρισαν στην εκπνοή, κάκιστη εμφάνιση με τον Ακρίτα για το κύπελλο, ενώ κόντρα σε Ομόνοια και Krasava μόνο στο δεύτερο ημίχρονο ικανοποίησαν.

Όσον αφορά τους Μιραμόν και Κέλερ, οι οποίοι συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών, και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι με την Καρμιώτισσα και θα απουσιάσουν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή.