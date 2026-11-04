«Εκτός αρχικής λίστας της EuroLeague ο ΠΑΟΚ, αλλά με θέση στη μάχη για το franchise»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart sport», ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στη λίστα που παρουσίασε η EuroLeague στους συνιδιοκτήτες, προκειμένου να γίνει franchise.

Παρά τα ισπανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο ΠΑΟΚ θα είναι στη λίστα των υποψηφίων, για να γίνει franchise, η σέρβικη «Mozzart» αναφέρει πως δεν ήταν μέσα στις ομάδες που παρουσίασε η EuroLeague στους συνιδιοκτήτες, ενώ συμπεριλαμβάνονταν η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι BC και προστέθηκαν η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μαξίμα Ρόμα.

Συγκεκριμένα όσο περνάει ο καιρός οι αποφάσεις από τα διοικητικά στελέχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κρίνουν για το ποιες ομάδες θα γίνουν franchise.

Ωστόσο οι ομάδες-συνιδιοκτήτες της EuroLeague (Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζάλγκιρις και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους για αυτήν τη λίστα και ενδεχομένως να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις.

Όπως γράφτηκε, οι συνιδιοκτήτες έχουν προσθέσει στη λίστα των υποψηφίων τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται (ήταν) έτοιμος να πληρώσει μεταξύ 120.000.000 και 150.000.000 ευρώ για την είσοδό του στον κορυφαίο σύλλογο. Έτσι, οι υποψήφιες ομάδες ανέρχονται πλέον σε έξι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τέσσερις άδειες franchise που αποτελούσαν μέχρι τώρα το βασικό σενάριο. Η Βαλένθια,η Παρί και η Ντουμπάι παρουσιάζονται ως οι ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν άδεια franchise ενώ οι υπόλιποι διεκδικητές είναι η Μάξιμα Ρόμα, ο ΠΑΟΚ και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι ομάδες αναμένεται να κερδίσουν άδειες, αναμένεται να τις πάρουν τέσσερις τον Νοέμβριο, δύο τον Φεβρουάριο και δύο τον Ιούνιο, ενώ η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας δεν συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στις ομάδες που βρίσκονται σε τροχιά εξασφάλισης άδειας franchise.

gazzetta.gr