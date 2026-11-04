ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εκτός αρχικής λίστας της EuroLeague ο ΠΑΟΚ, αλλά με θέση στη μάχη για το franchise»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο ΠΑΟΚ δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική λίστα των ομάδων που πρότεινε η EuroLeague για τις άδειες franchise, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ωστόσο οι συνιδιοκτήτες της διοργάνωσης φέρονται να τον πρόσθεσαν στη συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart sport», ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στη λίστα που παρουσίασε η EuroLeague στους συνιδιοκτήτες, προκειμένου να γίνει franchise.

Παρά τα ισπανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο ΠΑΟΚ θα είναι στη λίστα των υποψηφίων, για να γίνει franchise, η σέρβικη «Mozzart» αναφέρει πως δεν ήταν μέσα στις ομάδες που παρουσίασε η EuroLeague στους συνιδιοκτήτες, ενώ συμπεριλαμβάνονταν η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι BC και προστέθηκαν η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μαξίμα Ρόμα.

Συγκεκριμένα όσο περνάει ο καιρός οι αποφάσεις από τα διοικητικά στελέχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κρίνουν για το ποιες ομάδες θα γίνουν franchise.

Ωστόσο οι ομάδες-συνιδιοκτήτες της EuroLeague (Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζάλγκιρις και ΤΣΣΚΑ Μόσχας) έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους για αυτήν τη λίστα και ενδεχομένως να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις.

Όπως γράφτηκε, οι συνιδιοκτήτες έχουν προσθέσει στη λίστα των υποψηφίων τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται (ήταν) έτοιμος να πληρώσει μεταξύ 120.000.000 και 150.000.000 ευρώ για την είσοδό του στον κορυφαίο σύλλογο. Έτσι, οι υποψήφιες ομάδες ανέρχονται πλέον σε έξι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τέσσερις άδειες franchise που αποτελούσαν μέχρι τώρα το βασικό σενάριο. Η Βαλένθια,η Παρί και η Ντουμπάι παρουσιάζονται ως οι ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν άδεια franchise ενώ οι υπόλιποι διεκδικητές είναι η Μάξιμα Ρόμα, ο ΠΑΟΚ και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι ομάδες αναμένεται να κερδίσουν άδειες, αναμένεται να τις πάρουν τέσσερις τον Νοέμβριο, δύο τον Φεβρουάριο και δύο τον Ιούνιο, ενώ η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας δεν συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στις ομάδες που βρίσκονται σε τροχιά εξασφάλισης άδειας franchise.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ολυμπιακός κράτησε τη Ρεν στο μηδέν μετά από 8 μήνες!

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τις ευρωπαϊκές μάχες Ομόνοιας και Πάφου

Δελτία Τύπου

|

Category image

Για πάντα στην Μπάγερν ο Χάρι Κέιν: Ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολαίου ως το 2029

Bundesliga

|

Category image

Conference League: Δράσης συνέχεια με την 3η αγωνιστική της League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Ματς για όλα τα γούστα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Απίστευτο ρεκόρ της Κόμο στο Champions League!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Κόβατς ήθελε να ρίξει Καρέτσα στο ματς νωρίτερα αλλά ήταν... στην τουαλέτα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο ΟΦΗ ψάχνει ένα μεγάλο «διπλό» στο Βουκουρέστι

Ελλάδα

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 3Χ3 και να πλησιάσει κι άλλο τον στόχο της οκτάδας

Ελλάδα

|

Category image

Το γέμισαν απ' άκρη σ' άκρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έγραψε ιστορία στο NBA o Γουεμπανιαμά: Εξωγήινη 52άρα με 24 ριμπάουντ και 8 τάπες

NBA

|

Category image

Με buzzer beater Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από την έδρα των Κλίπερς

NBA

|

Category image

Ευκαιρία να κάνει... θόρυβο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κλείνει το παζλ της α' φάσης του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη