Άγγιξε το «θαύμα» με τη Ρεάλ η ΑΕΚ, προηγήθηκε δύο φορές και «λύγισε» στο 90+2'!

Κρίμα ρε ΑΕΚάρα... Στο καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε δύο φορές το προβάδισμα με Κοϊτά και Πήλιο, ωστόσο η «Βασίλισσα» που είχε απαντήσει με Μπέλινγκχαμ και Μπαπέ, έκανε στις καθυστερήσεις την ανατροπή με τον Βαλβέρδε φεύγοντας με τη νίκη (2-3) από την Αθήνα. Η Ένωση κατέθεσε ψυχή στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena απέναντι στα αστέρια της Ρεάλ που έβγαζαν τρομακτική ποιότητα ανά διαστήματα, αλλά για πολύ λίγο στο τέλος δεν στάθηκε όρθια. Αποβλήθηκε με τη λήξη ο Κοϊτα με απευθείας κόκκινη για διαμαρτυρία.

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Έτσι ξεκίνησαν

Εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς που άφησε στον πάγκο Μαρίν και Βάργκα. Ο Μπρινιόλι ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, με τους Κάιρινεν και Αριάγκα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Μάγερ αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε με τον Κουρτουά στην εστία, τους Κουκουρέγια, Ρούντιγκερ, Μιλιτάο και Ντάμφρις στην άμυνα, τον Καμαβινγκά με τον Μπερνάρντο Σίλβα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ και Ντιομαντέ τριάδα πίσω από τον Μπαπέ που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Κοϊτά έβαλε... φωτιά στη Φιλαδέλφεια, ισοφάρισε με γκολάρα ο Μπέλινγχαμ

Η ΑΕΚ μπήκε με τρομερή ενέργεια και πάθος στο παιχνίδι, απείλησε τη Ρεάλ στο 5' σε σουτ του Γκατσίνοβιτς που απέκρουσε ο Κουρτουά και «πλήγωσε» τη «Βασίλισσα» στο 12' με τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας να παίρνουν... φωτιά! Ο Γκατσίνοβιτς έφυγε στη μετάβαση, πάσαρε στον Γιόβιτς, αυτός στον Κοϊτα και ο Μαυριτανός εξτρέμ με μια εξαιρετική ενέργεια μπροστά από τον Κουκουρέγια εξαπέλυσε μια σουτάρα με το αριστερό καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά για το 1-0!

Η Ρεάλ ήταν σαστισμένη, ωστόσο λίγο αργότερα πήρε την κατοχή και ξεκίνησε να ασκεί πίεση στο μισό των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι ωστόσο είχαν φοβερές αλληλοκαλύψεις κλείνοντας άψογα τους χώρους χωρίς να επιτρέπουν στους Μερένχες να απειλήσουν. Μάλιστα η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε μια ακόμα καλή στιγμή για δεύτερο γκολ στο 17' όταν ο Γκατσίνοβιτς πάσαρε στον Γιόβιτς, αλλά το σουτ του Σέρβου φορ βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουρτουά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη τελική της Ρεάλ ήρθε στο 21' με ένα απογοητευτικό σουτ του Μπαπέ που έφυγε ψηλά άουτ.

Οι Μαδριλένοι όσο περνούσαν τα λεπτά βέβαια άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό. Στο 28' το πλασέ του Μπέλιγχαμ μετά από σουτ του Βινίσιους κατέληξε στα δίχτυα, αλλά το γκολ σωστά δεν μέτρησε ως οφσάιντ, όμως στο 32' η πίεση της Ρεάλ έφερε την ισοφάριση με μια γκολάρα του Μπέλινγχαμ. Ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα και ο Άγγλος μεσοεπιθετικός με τακουνάκι μπροστά από τον Ρέλβας έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 1-1. Οι Μερένχες συνέχισαν να παίζουν στο μισό της ΑΕΚ, απειλώντας με την ανατροπή στο 45' όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν βρήκε καλά την μπάλα με το κεφάλι μετά την προσπάθεια του Βινίσιους.

Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ, αλλά λύγισε στις καθυστερήσεις

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς έκανε την πρώτη του κίνηση από τον πάγκο ρίχνοντας στο ματς τον Ζίνι αντί του Μάγερ, με τον Ανγκολέζο να πηγαίνει στην αριστερή πλευρά σε μια προσπάθεια να γίνει η ΑΕΚ απειλητική στις αντεπιθέσεις. Η Ρέαλ ήταν αυτή που έχασε τεράστια ευκαιρία για να πάρει κεφάλι στο σκορ στο 55' όταν ο Μπαπέ με μια ωραία ενέργεια έκανε το γύρισμα και ο Κουκουρέγια από πλεονεκτική θέση πλάσαρε, με τον Ρότα να σώζει διώχνοντας την μπάλα που είχε τροχιά προς τα δίχτυα.

Ο Νίκολιτς με τη συμπλήρωση μιας ώρας προχώρησε σε ακόμα δύο αλλαγές κάνοντας πιο επιθετικό το σχήμα του με τον Μαρίν αντί του Γκατσίνοβιτς και τον Βάργκα αντί του Κάιρινεν. Ο Ούγγρος φορ πήγε στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς, με τον Ζίνι να παραμένει αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά και τον Μαρίν στον άξονα πλάι στον Αριάγκα. Η ποιότητα της Ρεάλ μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ανά πάσα στιγμή, όπως στο 62' όταν ο Μπαπέ με μια όμορφη ενέργεια εξαπέλυσε μια σουτάρα έξω από την περιοχή που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο.

Το κοινό της Νέας Φιλαδέλφειας δεν σταμάταγε να σπρώχνει με το τραγούδι τους παίκτες του Νίκολιτς που κοίταζαν στα μάτια τη Ρεάλ, προσπαθώντας να χτυπήσουν στην κόντρα. Και το πέτυχε στο 75' με τη Νέα Φιλαδέλφεια να σείεται με τον Πήλιο να χρίζεται σκόρερ! Ο Αλβανός διεθνής μπακ έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Κοϊτα και αυτός ξαναβρήκε τον Πήλιο, ο οποίος έχοντας πατήσει περιοχή πλάσαρε τον Κουρτουά για το 2-1 μέσα σε έξαλλιυς πανηγυρισμούς!

Η Ρεάλ ωστόσο απάντησε γρήγορα ισοφαρίζοντας σε 2-2 τρία λεπτά αργότερα με τον Μπαπέ. Ο Μπέλινγκχαμ πέρασε τρομερή κάθετη στον Ντάμφρις, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Μπαπέ που ερχόταν από πίσω έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα οι Μερένχες στο 80' άγγιξαν την ανατροπή μετά από εκτέλεση κόρνρ, αλλά ο Μπρινιόλι έσωσε ενστικτωδώς την προβολή του Ντάμφρις.

Η Ρεάλ είχε πατήσει ξανά το πόδι στο γκάζι και στο 85' έφτασε ξανά μια ανάσα από το τρίτο γκολ όταν ο Εντρικ έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Μπαπέ απέναντι από τον Μπρινιόλι, αλλά το πλασέ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δυστυχώς όμως για την ΑΕΚ η πίεση της Ρεάλ στο φινάλε έφερε την ανατροπή, με τον Βαλβέρδε που είχε μπει αλλαγή να πιάνει ένα γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 2-3. Ήταν ένα κρύο γκολ για την ΑΕΚ στο φινάλε, που έδωσε στη Ρεάλ τη δυνατότητα να φύγει από την Αθήνα με τους τρεις βαθμούς. Με το σφύριγμα της λήξης ο Κοϊτά είδε την κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

MVP: Ο Κοϊτά έκανε ένα φοβερό ματς. Σκόαρε μια γκολάρα με το δυνατό του σουτ, βάζοντας την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, ενώ έδωσε την ασίστ στον Πήλιο στο 2-1.

Στο ύψος τους: Ο Πήλιος ήταν άψογος στην αριστερή πλευρά και στο μαρκάρισμα του Ντιομαντέ, σκοράροντας το δεύτερο γκολ με την εκπληκτική κίνηση που έκανε, ενώ τρομερό ματς ανασταλτικά έκανε στον άξονα ο Αριάγκα. Για τη Ρεάλ ο Μπέλινγκχαμ πέρα από την γκολάρα που σημείωσε με το τακουνάκι, είχε συμμετοχή με την κάθετη πάσα στο γκολ της ισοφάρισης.

Αδύναμος κρίκος: Ο Βινίσιους δεν φάνηκε καθόλου στην αριστερή πλευρά, με τον Ρότα να τον μαρκάρει πολύ καλά.

Η γκάφα: Την έκανε ο Κουκουρέγια που δεν μάρκαρε καθόλου καλά τον Κοϊτά στο γκολ της ΑΕΚ.

Το στραγάλι: Ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι είχε μια σωστή διαιτησία, ενώ μένει να φανεί για ποιον λόγο απέβαλε τον Κοϊτά στο φινάλε για διαμαρτυρία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έβγαλε τρομερή ενέργεια, τα έδωσε όλα, κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης και στο παρα... τσακ στο τέλος δεν στάθηκε όρθια γνωρίζοντας την ήττα με 2-3. Οι Μερένχες ήταν στιγμές που έβγαζαν στο χορτάρι τη φανταστική τους ποιότητα, όμως η Ένωση πάλεψε με λύσσα και ήταν κρίμα που στο φινάλε δέχθηκε το τρίτο γκολ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (60' Βάργκα), Αριάγκα, Μάγερ (53' Ζίνι), Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (60' Μαρίν), Γιόβιτς (88' Ζούμπκοφ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουτίνιο): Κουρτουά, Κουκουρέγια (81' Μπραχίμ Ντίαθ), Ρούντιγκερ, Μιλιτάο, Ντάμφρις, Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα (67' Εντρικ), Μπέλινγκχαμ (85' Έσπι), Βινίσιους (81' Καρέρας), Ντιομαντέ (67' Βαλβέρδε), Μπαπέ

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