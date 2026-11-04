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Σούπερ ανατροπή της Φενέρ κόντρα στη Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Φενέρμπαχτσε έκανε την ανατροπή απέναντι στη Λίβερπουλ μέσα σε 10 λεπτά και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League.

Αήττητο ήταν και πάει για τη Λίβερπουλ. Οι «Reds» είχαν το απόλυτο νικών ως τώρα στη League Phase του Champions League και στην... αγαπημένη τους Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε υπήρχαν για τους ίδιους όλες οι προϋποθέσεις να κάνουν το 4/4.

Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού, έπαιξε ως το 76' και τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ολοκλήρωναν μία απίθανη ανατροπή. Η Φενέρ γύρισε από το 1-2 του 69' στο 3-2 του 79' και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, υποχρεώνοντας τη Λίβερπουλ στην πρώτη της απώλεια!

Το ματς

Η τουρκική ομάδα παρατάχθηκε με υπηρεσιακό προπονητή τον Ντιρκ Κάουτ στον πάγκο και είχε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Απειλήθηκε στο 3' από τον Μουνιόθ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ζακέ δεν μπόρεσε ν' ανοίξει το σκορ με κεφαλιά. Εν τέλει στο 25' ο Τρέι Νιόνι με σουτ εκτός περιοχής έβαλε τη Λίβερπουλ μπροστά στο σκορ.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να φέρουν το ματς στα ίσα μεδ τον Καχβετσί, αλλά στο σουτ που επιχείρησε στο 27' η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, όμως ο Γκρίνγουντ άφησε «άγαλμα» για τον Αλισον και ισοφάρισε σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ.

Η Λίβερπουλ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για δεύτερη φορά στο 69'. Ο Χάκπο σέντραρε από αριστερά και ο Ισακ με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα με 2-1. Θα περίμενε κανείς ότι η ομάδα του Ιραόλα με την εμπειρία της θα «έκοβε» τα πόδια των γηπεδούχων. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει ούτε την ισοπαλία.

Στο 73' ο Καντέ έκανε το γέμισμα, ο Χάκπο γύρισε λάθος τη μπάλα και ο Μπράουν με πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. Μάλιστα, έξι λεπτά αργότερα η ανατροπή ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Μουρίκι από σέντρα του Μπράουν.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Έντερσον, Σεμέδο (75’ Μίλντιρ), Σκρίνιαρ, Οπόνγκ, Μπράουν, Καντέ, Γιουκσέκ, Γκεντουζί, Γκρίνγουντ (89’ Αϊντίν), Καχβετσί (75’ Ακτούρκογλου), Λουκάκου (63’ Μουρίτσι)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας (76’ Κερκέζ), Ζακέ, Γκόμεζ (66’ Βιρτς), Νιόνι (85’ Κουμάς), Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Μουνιόθ (66’ Ίσακ), Ενγκουμόα (66’ Χάκπο), Μπαρκολά.

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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