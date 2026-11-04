Ασταμάτητος Δουβίκας, σκόραρε και στο τέταρτο παιχνίδι της Κόμο στο Champions League!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς, έχοντας πλέον πετύχει γκολ και στις 4 πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League!
Χρίστηκε ξανά σκόρερ ο ασταμάτητος Δουβίκας!
Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κόμο με τη Λανς και στο 7ο λεπτό βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, για να ανοίξει το σκορ!
Πλέον, έχει σκοράρει και στις 4 πρώτες αγωνιστικές της League Phase του φετινού Champions League, ενώ συνολικά έχει φτάσει τα 9 γκολ από το ξεκίνημα της σεζόν.
sport-fm.gr