Ετσι... μπήκε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ύμνο της ΑΕΚ: Το άγνωστο φιλικό και ο Παπαϊωάννου

Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση συνεχίζεται για την ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (4/11) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena», για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι δύο ομάδες έχουν διασταυρώσει αρκετές φορές τους δρόμους τους στο παρελθόν, ωστόσο υπάρχει μία ιστορία που συνδέει τους «κιτρινόμαυρους» με τη «Βασίλισσα» και έχει αποτυπωθεί ακόμη και στον ύμνο της Ένωσης.

«Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε τ' όνομά σου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο περίφημος στίχος στον ύμνο της ΑΕΚ, ο οποίος δεν αποτελεί μία τυχαία αναφορά καθώς έχει τις ρίζες του σε μία ιστορική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από 61 χρόνια.

Το ιστορικό φιλικό του 1965 και ο Παπαϊωάννου

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα στις 12 Μαΐου του 1965, η ΑΕΚ είχε βάλει τα καλά της για να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία εποχή που οι Ισπανοί κυριαρχούσαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εκείνη την εποχή, οι «μερένχες» είχαν ήδη κατακτήσει πέντε Κύπελλα Πρωταθλητριών, από το 1956 έως το 1960, και διέθεταν στο δυναμικό της σπουδαίες προσωπικότητες, με κορυφαία εκείνη του Φέρεντς Πούσκας.

Σε εκείνη τη φιλική αναμέτρηση, οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας γέμισαν ασφυκτικά, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι έμειναν έξω από το γήπεδο, θέλοντας να παρακολουθήσουν από κοντά μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον ρόλο του θεατή. Πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, προηγήθηκε ακόμη και με 3-1, με τη Ρεάλ να καταφέρνει τελικά να ισοφαρίσει σε 3-3. Ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση και έμεινε στην ιστορία της Ένωσης.

Βλέπετε η Ρεάλ είχε μάθει για τον Μίμη Παπαϊωάννου και ήθελε να τον εντάξει στο ρόστερ της. Η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 και 3-1, ενώ το τελικό σκορ 3-3 γράφτηκε με δυο γκολ του Παπαϊωάννου. Το βράδυ στο ξενοδοχείο και στο επίσημο δείπνο που έκανε η ΑΕΚ ο Πούσκας ψάχνει τον Παπαϊωάννου για να του μεταφέρει το ενδιαφέρον των Μαδριλένων.

Η διοίκηση της ΑΕΚ, όμως, αρνήθηκε να παραχωρήσει τον Έλληνα επιθετικό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την απογοήτευση του Παπαϊωάννου, ο οποίος σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, ακολουθώντας τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα σε μουσική περιοδεία στη Γερμανία. Τελικά, ο Παπαϊωάννου επέστρεψε στην ΑΕΚ, συνεχίζοντας μία καριέρα που τον καθιέρωσε ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Πώς η Ρεάλ μπήκε στον ύμνο της ΑΕΚ

Ο Μίμης τραγουδούσε μαζί τους επειδή ήθελε να σταματήσει το ποδόσφαιρο καθώς η ΑΕΚ τον εμπόδιζε να πάρει μεταγραφή στην μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, δημιουργήθηκε ο ύμνος και παίχτηκε πρώτη φορά στο τρένο για τη Γερμανία. Τραγουδήθηκε μια-δύο φορές πρόχειρα ενώ ο Καζαντζίδης συνέθετε τη μουσική, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και τον Νικολόπουλο που έπαιζε μπουζούκι.

Ο ύμνος δεν υιοθετήθηκε τότε αλλά το 1971, όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, ο Νικολόπουλος κάλεσε τον Κολοκοτρώνη να ξαναγράψει τους στίχους, ο Καζαντζίδης βοήθησε στην μελωδία και ο Μίμης αποφάσισε να το ερμηνεύσει. Στο στούντιο της «Πολυφών» στην οδό Πατησίων ηχογραφήθηκε σε δίσκο ο ύμνος της ΑΕΚ, που στη δεύτερη πλευρά του είχε ένα λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Μες στη φωτιά μου».

Το γκολ του Μίμη Παπαϊωάννου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο φιλικό του 1965 / Πηγή: Intime

«Εγώ τότε κατάλαβα ότι η Ρεάλ έκανε το παιχνίδι για να με δει να παίζω. Άρχισα να ιδρώνω», είχε πει ο Παπαϊωάννου σε συνέντευξή του στη Μηχανή του Χρόνου. «Την άλλη μέρα, να τα πάλι τα ‘ξύλινα’ γράμματα στις αθλητικές εφημερίδες: ‘3.000.000 δίνουν στην ΑΕΚ οι Ισπανοί για τον Παπαϊωάννου’, ’700.000 προσφέρει η Μαδρίτη στο σύγχρονο Έλληνα άσο’. Αλήθεια ήταν! Και τριετές συμβόλαιο και φαγητό και σπίτι. Όχι βέβαια ότι μου έδιναν βίλα, όπως γίνεται σήμερα με τους ξένους επαγγελματίες που έρχονται να αγωνιστούν στην Ελλάδα, αλλά θα ήταν ένα βήμα μπροστά. Σκέφτηκα: "Μίμη, πρόκειται για την ευκαιρία της ζωής σου. Μπάλα δεν θέλεις να παίξεις; Ιδού η πρόκληση. Γίνε επαγγελματίας σε ηλικία 22 ετών και θα λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου".

Οι παίκτες της ΑΕΚ και της Ρεάλ στο φιλικό του 1965 / Πηγή: IntimeCaption

Εκείνη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι και η λαχτάρα μου, αν υπήρχε ‘μετρητής’ όπως στην πίεση και μου τη μετρούσαν, θα έσπαγε τα κοντέρ… Ήθελα πολύ να πάω στη Ρεάλ, με είχε ξεμυαλίσει η ιδέα να φορέσω τη φανέλα της σπουδαιότερης ευρωπαϊκής ομάδας, ωστόσο στην ΑΕΚ ήταν ανένδοτοι», είχε γράψει στην αυτοβιογραφία του ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο οποίος φόρεσε τον Δικέφαλο στο στήθος μέχρι το 1979 και συνολικά 17 χρόνια.

Κατέγραψε 538 αγώνες, σκόραρε 302 γκολ, βγήκε πρώτος σκόρερ δύο φορές και είναι μέχρι και σήμερα ο 3ος σκόρερ στην ιστορία της Α’ εθνικής (πίσω από Μαύρο και Βαζέχα), ενώ έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το 1977 και αποχώρησε με το πέμπτο του πρωτάθλημα το 1979.

Σκόρερ: 11' Παπαγεωργίου, 16' και 46' Παπαϊωάννου // 40' Πούσκας, 50' Πίρι, 57' Μπούενο

Σύνθεση ΑΕΚ: Πετράκης (46' Σεραφείδης), Μπαλόπουλος, Ιορδάνου, Σοφιανίδης (85' Κανελλόπουλος), Πετρίδης (46' Κεφαλίδης), Σκευοφύλαξ, Σταματιάδης, Πομώνης, Παπαγεωργίου, Νεστορίδης, Μ. Παπαϊωάννου

Προπονητής ΑΕΚ: Μίρκο Κοκότοβιτς

Σύνθεση Ρεάλ: Μπετανκούρ, Μιέρα, Σανταμαρία, Σαντοις, Μίλερ, Ζόκο, Σερένα, Πίρι, Γκρόσο, Πούσκας, Μπουένο

Προπονητής Ρεάλ: Μιγκέλ Μουνιόζ

Έδρα: Στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας

Εισιτήρια: 29.158

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