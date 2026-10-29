ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο προπονητικό του Παναθηναϊκού ο Αλαφούζος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Eίχε συνομιλίες με Νίστρουπ, Κοτσόλη και παίκτες

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» το πρωί της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, μερικές ώρες μετά και τη νέα νίκη του «τριφυλλιού» με το 2-1 επί του Άρη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Νίστρουπ και οι παίκτες του έχουν καταφέρει ν' αφήσουν πίσω την κάκιστη παρένθεση της ήττας από τον Ολυμπιακό κι έκτοτε μετρούν μονάχα θετικά αποτελέσματα, καταφέρνοντας να πάρουν το ζητούμενο ακόμα και τις μέρες που η κόπωση ή μέτρια απόδοση θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδια.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού συνομίλησε τόσο με τον προπονητή, όσο και με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Γ. Καλαφάτης», ενώ, είχε κατ' ιδίαν επαφές και με ποδοσφαιριστές της ομάδας.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΕλλαδαSuper League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλάνθαστος με... 10άρα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Ρονάλντο από άλλο πλανήτη: Χατ-τρικ και μία ανάσα από τα 1.000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ωραίοι και οι... μοιραίοι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eπανεκκίνηση με πειστικό τρόπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΛΟΤΤΟ και στο ΤΖΟΚΕΡ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ετοιμάζει αλλαγές, ελπίζει σε βελτίωση

ΑΕΛ

|

Category image

Μεγάλες εξαγγελίες στα 95χρονα του Ολυμπιακού: Κρατική ένεση €95.000 και έργα στον Προμαχώνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φασούλας για τη θέση του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην ΕΟΕ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιστορική στιγμή για το OMONOIA Foundation: Ανακοινώθηκε ο πρώτος επίσημος Πρεσβευτής του Ιδρύματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός στο Ζάγκρεμπ για τον Παφιακό, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται στο CEV Cup!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Ξέρουμε ότι η Εφές μπορεί να παίξει ωραίο μπάσκετ – Έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τελεσίδικη απόφαση: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις, αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό!

Super League

|

Category image

Σχεδόν διψήφιος και αυτό αρέσει...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι «αιώνιοι» ενώνονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο: Μικτή ομάδα παλαιμάχων Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ για ιερό σκοπό!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αναποδιά με Ρέπας στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ με ΕΝΥ και αγωνία για τις εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη