Στο προπονητικό του Παναθηναϊκού ο Αλαφούζος

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» το πρωί της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, μερικές ώρες μετά και τη νέα νίκη του «τριφυλλιού» με το 2-1 επί του Άρη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Νίστρουπ και οι παίκτες του έχουν καταφέρει ν' αφήσουν πίσω την κάκιστη παρένθεση της ήττας από τον Ολυμπιακό κι έκτοτε μετρούν μονάχα θετικά αποτελέσματα, καταφέρνοντας να πάρουν το ζητούμενο ακόμα και τις μέρες που η κόπωση ή μέτρια απόδοση θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδια.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού συνομίλησε τόσο με τον προπονητή, όσο και με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Γ. Καλαφάτης», ενώ, είχε κατ' ιδίαν επαφές και με ποδοσφαιριστές της ομάδας.

sport-fm.gr