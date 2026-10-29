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Aπό το χέρι της να... εκτοξευθεί

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Η νίκη επί της Ομόνοιας ήλθε την κατάλληλη στιγμή για την ΑΕΚ, δίνοντας ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια

Την ευκαιρία όχι μόνο να παραμείνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και να εδραιωθεί, εφόσον την βολέψουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ανταγωνιστών της, έχει η ΑΕΚ στις επόμενες τρεις αγωνιστικές. Φτάνει βέβαια, να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να κάνει το καθήκον της απέναντι στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, οι οποίες είναι χαμηλότερου βεληνεκούς.

Αυτό, όμως, από μόνο του δεν λέει τίποτε, εφόσον η ΑΕΚ δεν παρουσιαστεί σοβαρή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θυμίζουμε, πως πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν η ΑΕΚ τα βρήκε μπαστούνια απέναντι σε μικρότερες ομάδες, όπως για παράδειγμα στα παιχνίδια με την Ομόνοια 29ης και την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο αγώνας κυπέλλου με τον Ακρίτα Χλώρακας, όπου είδε τον χάρο με τα μάτια της.

Στις τρεις επόμενες αγωνιστικές, πριν από τα ντέρμπι με Απόλλωνα (11η αγωνιστική) και ΑΕΛ (12η αγωνιστική), η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Krasava E.N.Y. (εκτός), την Καρμιώτισσα (εντός) και τον Ολυμπιακό (εκτός), αφού προηγουμένως μεσολαβήσει η διακοπή Νοεμβρίου. Τρία παιχνίδια από τα οποία λογικά η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει το απόλυτο των βαθμών, προκειμένου να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, ότι παραμένει σοβαρός διεκδικητής του φετινού τίτλου.

Από τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου θα απουσιάσει ξανά ο τιμωρημένος Αντερέγκεν. Μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος ο Ιβάνοβιτς. Η νίκη επί της Ομόνοιας ήλθε την κατάλληλη στιγμή για την ΑΕΚ, δίνοντας ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Για να έχει, όμως, αξία το τρίποντο στο τελευταίο ντέρμπι, θα πρέπει η ομάδα της Λάρνακας να κάνει το αυτονόητο απέναντι στον Διγενή Ύψωνα. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι ενθουσιασμένοι μετά την τελευταία σπουδαία νίκη και αναμένεται να εξαντλήσουν τα διαθέσιμα εισιτήρια.

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