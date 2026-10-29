Ο Φασούλας καταγγέλλει: «Τηλεφωνούν σε διαιτητές και λένε ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες...»

Ο Παναγιώτης Φασούλας που ζήτησε να επεκταθεί η έρευνα των Αρχών και στις δυο τελευταίες αρχαιρεσίες της ΕΟΚ, παίρνοντας και την απόφαση να είναι υποψήφιος στις νέες εκλογές, έκανε νέα καταγγελία μέσω της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως άνθρωποι της Ομοσπονδίας έρχονται σε επικοινωνία με τους διαιτητές και τους αναφέρουν πως ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 και πως η κανονικότητα θα συνεχιστεί!

Αναλυτικά :

«Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από τα ΔΣ, δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο. Αυτά που έγιναν είναι ανήκουστα. Το ποιος είναι άνθρωπος το δείχνουν οι πράξεις του. Γίνανε ηλεκτρονικά ( οι εκλογές) σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω οτι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί".

Οι διαιτητές γυρνούσαν την Ελλάδα και έλεγαν στα σωματεία "ή θα μας δώσεις τους κωδικούς σου για να ψηφίσεις κάποιος άλλος για σένα ή θα καταστραφείς την επόμενη εκλογική περιόδο". Ηλεκτρονικές εκλογές δεν υπάρχουν.Τι θα γίνει με τα λεφτά που οφείλονται στους εργαζόμενους στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία. Αυτοί ασκούσαν διοίκηση χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους; Η σημερινή διοίκηση είναι συνέχεια του Λιόλιου. Είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, σαν να τους έβαλε ένα χέρι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: sport-fm.gr