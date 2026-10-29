BINTEO: Για αυτή την ρατσιστική συμπεριφορά διαμαρτύρεται η Ομόνοια

Έντονα ενοχλημένοι παρουσιάζονται στην Ομόνοια, όπως σημειώσαμε νωρίτερα.

Μεταξύ άλλων, στο πράσινο στρατόπεδο υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με ρατσιστική συμπεριφορά φίλων της ΑΕΚ προς τον Ντουβέρν, στο παιχνίδι που διεξήχθη προ ημερών στην «Αρένα».

Πιο κάτω το βίντεο με την εν λόγω φάση, όπως δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα omonoianews.com και επίσης κατέχει η ομάδα της πρωτεύουσας.