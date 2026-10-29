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Ορισμοί διαιτητών: Τρία ντέρμπι, δύο ξένοι στο VAR

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε τρεις δόσεις η 8η αγωνιστική

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/27 - Α' Φάση.

Παρασκευή, 30.10.2026 / 19:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Σάββατο, 31.10.2026 / 16:00

KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

Σάββατο, 31.10.2026 / 17:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.

Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: La Penna Federico

AVAR: Χριστοφόρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Σάββατο, 31.10.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο  : ΓΣΠ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Manganiello Gian Luca

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κυριακή, 01.11.2026 / 16:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: La Penna Federico

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 01.11.2026 / 17:00

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κυριακή, 01.11.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

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