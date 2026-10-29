Ορισμοί διαιτητών: Τρία ντέρμπι, δύο ξένοι στο VAR
ΓΗΠΕΔΟ
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Σε τρεις δόσεις η 8η αγωνιστική
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan 2026/27 - Α' Φάση.
Παρασκευή, 30.10.2026 / 19:00
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Σάββατο, 31.10.2026 / 16:00
KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
Σάββατο, 31.10.2026 / 17:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C.
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: La Penna Federico
AVAR: Χριστοφόρου Μάριος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Σάββατο, 31.10.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο : ΓΣΠ
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Manganiello Gian Luca
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Κυριακή, 01.11.2026 / 16:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: La Penna Federico
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 01.11.2026 / 17:00
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Κυριακή, 01.11.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Σταύρου Ζωή
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας