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Ξέσπασμα Σα Πίντο: «Πώς είναι δυνατό σε αυτό το επίπεδο; Απίστευτο!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο προπονητής της Πάφου

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο στη συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (0-0) της ομάδας του με τη Νέα Σαλαμίνα, όπου εξέφρασε έντονα παράπονα για πέναλτι που δεν δόθηκε στην ομάδα του στο φινάλε του αγώνα.

Αναλυτικά...

Για το πώς είδε τον αγώνα και για το ότι παρέμεινε η Πάφος ξανά χωρίς νίκη και τι πήγε στραβά: «Τι πήγε στραβά; Κάναμε σπουδαίο παιχνίδι. Σπουδαίο. Πολλά μπράβο στην ομάδα. Επιθετικά και αμυντικά. Ο διαιτητής μας έκλεψε ένα πέναλτι. Τον κλώτσησε στην περιοχή. Πώς δεν πήραμε πέναλτι; Πώς είναι δυνατό αυτό σε αυτό το επίπεδο; Αυτό δεν είναι δυνατό, δεν είναι η αλήθεια του παιχνιδιού. Ναι είχαμε φάσεις που έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε αλλά έπρεπε να δώσουν το πέναλτι. Είναι απίστευτο».

«Θα δω τι θα γίνει με αυτόν τον διαιτητή. Όταν μιλήσω και δεχθώ κάρτα εγώ τιμωρούμαι, αυτοί αν κάνουν μεγάλα λάθη που δεν λένε την αλήθεια του αγώνα τι γίνεται;»

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