Λόπεθ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ μετά την ισοπαλία (0-0) της ομάδας του με την Πάφο.

«Σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, ετοιμαστήκαμε για να νικήσουμε, για να κοιτάξουμε στα ίσα την Πάφο, με τον κόσμο μας στο γήπεδό μας. Νομίζω αξίζαμε τους τρεις βαθμούς. Παίζαμε με μια μεγάλη ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος με την προσπάθεια των παικτών, είμαι περήφανος για αυτούς. Είμαι επίσης ευχαριστημένος με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το ζητήσαμε από τον κόσμο. Δεν είμαι χαρούμενος με τον έναν βαθμό αλλά σίγουρα είμαι χαρούμενος με την προσπάθεια».