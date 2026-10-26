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Η ΑΕΚ «τιμώρησε» την Ομόνοια και… απογειώθηκε στην κορυφή!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένταση, πάθος και κιτρινοπράσινα χαμόγελα!

Με τον Παλεάρι να κρατά την ΑΕΚ ολοζώντανη και τους Μπάγιτς (49΄) και Λαγιούνι (69΄) να «τιμωρούν» τα ατομικά λάθη των παικτών της Ομόνοιας, η ομάδα της Λάρνακας πήρε τη νίκη στο ντέρμπι που έγινε στην «Αρένα» (2-0) και σκαρφάλωσε μόνη στην κορυφή με 16 βαθμούς.

Σε ένα παιχνίδι με πολλές κίτρινες κάρτες και ένταση, οι κιτρινοπράσινοι πανηγύρισαν ένα σπουδαίο τρίποντο πάνω σε έναν ανταγωνιστή, τον οποίο υποχρέωσαν στην πρώτη ήττα στο φετινό μαραθώνιο, αφήνοντας τους πράσινους στους 12 βαθμούς.

Και στα δύο ημίχρονα, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ είπε όχι σε προσπάθειες του Ντιονί ενώ σπουδαία ευκαιρία στα αρχικά στάδια του α΄ μέρους απώλεσε και ο Μοντνόρ. Το συγκρότημα του Σέγιες αξιοποίησε τις δικές της προσπάθειες και στο τέλος χαμογέλασε και πανηγύρισε μαζί με το κοινό της.

To LIVE του αγώνα

  • Ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

77΄ - Σουτ από τον Ανδρέου, ο Παλεάρι σταματά ξανά την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.

69΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Λαγιούνι με αριστερό σουτ και αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Βίκτωρος, διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

58΄ - Έμμεσο φάουλ για την ΑΕΚ για πάσα του Βίκτωρος στον Φαμπιάνο.

  • Έγινε πολύ άναρχο το ματς, με πολλές κοκορομαχίες ανάμεσα στους παίκτες.

54΄ - Σέντρα του Μπάλκοβετς, κεφαλιά από τον Εβάντρο σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Παλεάρι.

51΄ - Σουτ από τον Εβάντρο, στα χέρια του Παλεάρι.

49΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ωραίο ξεμαρκάρισμα του Μπάγιτς από τον Βίκτωρος και με αριστερό πλασέ νίκησε τον Φαμπιάνο.

47΄ - Ο Ντιονί μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε μόνος απέναντι στον Παλεάρι που του είπε όχι, διώχνωντας σε κόρνερ.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

42΄ - Μόλις πάνω από τα δοκάρια η εκτέλεση φάουλ του Μιλίτσεβιτς και αφού η μπάλα κτύπησε και στο τείχος.

39΄ - Αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια, με τον Νεγκό να αποχωρεί και τον Βίκτωρο να μπαίνει στον αγώνα.

21΄ - Δυνατό σουτ από τον Νεγκό, με τον Σαμπορίτ να σταματά με το κεφάλι την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα και να μένει στο έδαφος. Ακόμη μία ευκαιρία για τους πράσινους.

10΄ - Νέα σημαντική φάση για την Ομόνοια, με τον Mοντνόρ από αριστερά, να μπαίνει στην περιοχή αλλά να πλασάρει πολύ άστοχα.

7΄ - Τεράστια απέκρουση του Παλεάρι σε πλασέ του Ντιονί μετά από γύρισμα του Μοντνόρ από αριστερά.

  • Ξεκίνησε το ματς στην «Αρένα»

ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Κέλερ, Λέδες (83΄ Πάνκοφ), Ρέπας, Τσακόν (65΄ Μράμπτι), Λαγιούνι (74΄ Ολίβαν), Μπάγιτς (83΄ Τρίκα).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Νεγκό (39' Bίκτωρος), Ντουβέρν, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς (70΄ Μπράουερς), Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ (70΄ Μαγιαμπέλα), Ντιονί (70΄ Κακουλλής).

ΣΚΟΡΕΡ: 49΄ Μπάγιτς, 69΄ Λαγιούνι / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 17΄ Τσακόν, 45΄ Μιλίτσεβιτς, 45+3΄ Κέλερ, 55΄ Σαμπορίτ, 90+5΄ Ολιβάν / 35΄ Ντουβέρν, 55΄ Τάνκοβιτς, 90+5΄ Βίκτωρος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Stefan Ebner

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

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