Με Μέσι και Κέιν αλλά χωρίς παίκτη της Άρσεναλ: Αυτοί είναι οι 10 φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα!

Τη δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα του 2026 ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός του θεσμού, με σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να διεκδικούν το βραβείο.

Σε επίπεδο συλλόγων, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει τρεις εκπροσώπους, τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Φαμπιάν Ρουίθ. Ακολουθούν με δύο φιναλίστ η Μπάγερν Μονάχου, με τον Χάρι Κέιν και τον Μάικλ Ολίσε και η Μπαρτσελόνα με Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι.

Τέλος, από έναν έχουν η Μάντσεστερ Σίτι (Έρλινγκ Χάαλαντ), η Ρεάλ Μαδρίτης (Κιλιάν Εμπαπέ) και η Ίντερ Μαϊάμι (Λιονέλ Μέσι).

Όσον αφορά τις εθνικότητες, η Γαλλία έχει τρεις εκπροσώπους, τους Ντεμπελέ, Εμπαπέ και Ολίσε, όπως επίσης και η Ισπανία με τους Γιαμάλ, Ρουίθ και Ρόδρι. Από έναν φιναλίστ έχουν η Νορβηγία, η Αγγλία, η Γεωργία και η Αργεντινή.

διαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, προκαλεί η απουσία ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ από τους δέκα φιναλίστ, παρότι οι «κανονιέρηδες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα και έφτασαν μέχρι τον τελικό του Champions League, σύμφωνα με τα δεδομένα που θέλεις να αναδείξεις στο άρθρο. Την υψηλότερη θέση κατέκτησε ο Ντέκλαν Ράις (15ος).

Αναλυτικά η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα:

Ουσμάν Ντεμπελέ

Έρλινγκ Χάαλαντ

Χάρι Κέιν

Κβίτσα Κβαρατσχέλια

Κιλιάν Εμπαπέ

Λιονέλ Μέσι

Μάικλ Ολίσε

Φαμπιάν Ρουίθ

Ρόδρι

Λαμίν Γιαμάλ

They are our ten finalists for the 2026 Ballon d’Or… who you got? 🇫🇷 Ousmane Dembélé 🇳🇴 Erling Haaland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia 🇫🇷 Kylian Mbappé 🇦🇷 Lionel Messi 🇫🇷 Michael Olise 🇪🇸 Fabián Ruiz 🇪🇸 Rodri 🇪🇸 Lamine Yamal Follow the ceremony live on https://t.co/qkKEZsOmy9, with analysis and data from the London Palladium! #ballondor — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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