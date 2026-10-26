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Μπάχαλο με τη Χρυσή Μπάλα: Ανέβηκαν τρία κείμενα για τρεις διαφορετικούς νικητές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύγχυση προκλήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος δημοσίευσε τρία ξεχωριστά κείμενα με νικητές τους Χάρι Κέιν, Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Μπαπέ.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης φοράει τα καλά του και ταξιδεύει νοητά στο Λονδίνο, εκεί όπου θα διεξαχθεί η φετινή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Στην εκδήλωση του «France Football» θα βραβευτεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για τη σεζόν 2026-2027, με τους Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν να λογίζονται ως τα μεγάλα φαβορί.

Μόνο που λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής απονομής, ο επίσημος λογαριασμός της Χρυσής Μπάλας τα έκανε... μαντάρα με δημοσιεύσεις που προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με τον νικητή.

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα ανέβηκαν τρία ξεχωριστά κείμενα, τα οποία ανακοίνωναν τρεις διαφορετικούς νικητές: Ένα για τον Κιλιάν Μπαπέ, ένα για τον Λαμίν Γιαμάλ κι ένα για τον Χάρι Κέιν. Το μπέρδεμα και ο κάκιστος συγχρονισμός στην ιστοσελίδα δεν άργησαν να γίνουν viral στα social media, προτού τελικά οι διοργανωτές κατεβάσουν τα εν λόγω κείμενα.

Η «Daily Mail» από την πλευρά της επισημαίνει πως κανείς δεν γνωρίζει πώς συνέβη ένα τέτοιο λάθος, αν και οι διοργανωτές θα προχωρήσουν σε εσωτερικές έρευνες για να βρουν τί ακριβώς συνέβη.

gazzetta.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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