Μπεργκ: «Είχαμε με διαφορά τις περισσότερες ευκαιρίες... - Να επιστρέψουμε σε εκείνο το σημείο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ στη Λάρνακα με 2-0.

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά, συνολικά είχαμε με διαφορά τις περισσότερες και μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχαμε καλό έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και μεγάλες ευκαιρίες. Μετά στο δεύτερο δεχθήκαμε γκολ που κανονικά δεν δεχόμαστε. Μετά δεν παίξαμε όσο καλά μπορούμε. Έγινε πιο δύσκολο. Μετά το 2-0 δεν παίξαμε όσο καλά θα έπρεπε, πρέπει να μάθουμε να κρατάμε ψηλά το κεφάλι και να το διαχειριζόμαστε, ακόμη κι αν χάνεις με 2-0 μπορείς να κερδίσεις. Δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε επειδή δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις μεγάλες μας ευκαιρίες και δεχθήκαμε γκολ που κανονικά δεν δεχόμαστε.

Είχαμε το δοκάρι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σκόραραν το 2-0. Αν σκοράραμε εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θα κρυφτούμε, παίζουμε δύο παιχνίδια κάθε βδομάδα, το ένα ευρωπαϊκό, η ΑΕΚ νομίζω δεν είναι στην Ευρώπη, είχε κύπελλο όπου έκανε αλλαγές, δεν είναι το ίδιο, είναι πιο φρέσκια. Φυσικά δεν ψάχνουμε λόγους για την παρουσία μας μετά το 2-0 σε αυτά τα θέματα. Ψάχνουμε να βελτιωθούμε. Σήμερα δεν ήμασταν όσο φρέσκοι έπρεπε για να αμυνθήκαμε καλά σε δύο ή σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις και δεν σκοράραμε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες μας».

Για την αμυντική λειτουργία: «Με την Μπενφίκα παίζαμε απέναντι σε τοπ παίκτες και μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, αμυνθήκαμε πολύ καλά για αρκετή ώρα. Κάποια από τα γκολ που δεχθήκαμε με την Μπενφίκα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και με τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει εκείνα τα γκολ, το ίδιο και σήμερα άρα είναι ένας τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε, η αμυντική μας συμπεριφορά ήταν από τα δυνατά μας σημεία, δεν δίναμε ευκαιρία στον αντίπαλο να μας απειλήσει και πρέπει να δουλέψουμε για να επιστρέψουμε σε εκείνο το σημείο».