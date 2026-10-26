ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Είχαμε με διαφορά τις περισσότερες ευκαιρίες... - Να επιστρέψουμε σε εκείνο το σημείο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όσα είπε ο Νορβηγός

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ στη Λάρνακα με 2-0.

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά, συνολικά είχαμε με διαφορά τις περισσότερες και μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχαμε καλό έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και μεγάλες ευκαιρίες. Μετά στο δεύτερο δεχθήκαμε γκολ που κανονικά δεν δεχόμαστε. Μετά δεν παίξαμε όσο καλά μπορούμε. Έγινε πιο δύσκολο. Μετά το 2-0 δεν παίξαμε όσο καλά θα έπρεπε, πρέπει να μάθουμε να κρατάμε ψηλά το κεφάλι και να το διαχειριζόμαστε, ακόμη κι αν χάνεις με 2-0 μπορείς να κερδίσεις. Δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε επειδή δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στις μεγάλες μας ευκαιρίες και δεχθήκαμε γκολ που κανονικά δεν δεχόμαστε.

Είχαμε το δοκάρι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σκόραραν το 2-0. Αν σκοράραμε εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θα κρυφτούμε, παίζουμε δύο παιχνίδια κάθε βδομάδα, το ένα ευρωπαϊκό, η ΑΕΚ νομίζω δεν είναι στην Ευρώπη, είχε κύπελλο όπου έκανε αλλαγές, δεν είναι το ίδιο, είναι πιο φρέσκια. Φυσικά δεν ψάχνουμε λόγους για την παρουσία μας μετά το 2-0 σε αυτά τα θέματα. Ψάχνουμε να βελτιωθούμε. Σήμερα δεν ήμασταν όσο φρέσκοι έπρεπε για να αμυνθήκαμε καλά σε δύο ή σε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις και δεν σκοράραμε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες μας».

Για την αμυντική λειτουργία: «Με την Μπενφίκα παίζαμε απέναντι σε τοπ παίκτες και μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, αμυνθήκαμε πολύ καλά για αρκετή ώρα. Κάποια από τα γκολ που δεχθήκαμε με την Μπενφίκα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και με τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει εκείνα τα γκολ, το ίδιο και σήμερα άρα είναι ένας τομέας που πρέπει να βελτιωθούμε, η αμυντική μας συμπεριφορά ήταν από τα δυνατά μας σημεία, δεν δίναμε ευκαιρία στον αντίπαλο να μας απειλήσει και πρέπει να δουλέψουμε για να επιστρέψουμε σε εκείνο το σημείο».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου ο Χάρι Κέιν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Για τρίτη φορά νικήτρια η Αλεξία Πουτέγιας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίοι επιθετικοί Κέιν και Κοράλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Μπαρτσελόνα κορυφαία ομάδα στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Στα χέρια του Σάκα το Socrates Award για το κοινωνικό του πρόσωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ο Πέρε Ρομέου της Μπαρτσελόνα προπονητής της χρονιάς στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Ντε Λα Φουέντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Βίκι Λόπεθ back-to-back καλύτερη νεαρή παίκτρια της χρονιάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ιστορικός Γιαμάλ, για τρίτη σερί χρονιά κορυφαίος νέος παίκτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζότα Σίλβα πλησίασε αλλά δεν έσπασε το ρεκόρ του Οφορίκουε

Super League

|

Category image

Δικηγόρος Κορομηλά: «Δύο καταθέσεις οδήγησαν σε τέσσερις προφυλακίσεις - Μη αναστρέψιμη η ζημιά που του κάνουν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δικηγόρος Τσαρούχα: «Κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της και αυτό με προβληματίζει»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Πλέον είμαι πιο πειθαρχημένος»

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη