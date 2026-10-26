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Πάρης Ανδρέου: «Συγχαρητήρια στον κ. Φελλά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι είπε μετά τον αγώνα

Διαβάστε όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Πάρης Ανδρέου μετά το τέλος του αγώνα με την Πάφο (0-0) στην κάμερα της Cytavision.

Αναλυτικά...

«Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο βαθμός μας ικανοποιεί και συνεχίζουμε την πορεία μας».

Για τη συγκομιδή κι αν τους ικανοποιεί: «Σίγουρα δεν είαμστε ικανοποιημένοι με τη συγκομιδή, δικαιούμασταν ακόμη 5-6 βαθμούς, τα είδαμε όλοι... Σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε τη δουλειά και θα έρθουν τα αποτελέσματα. Η ομάδα θα πρέπει να δείξει τον χαρακτήρα και την ποιότητα που έχει».

Για τη συνάντηση με ΚΟΠ: «Έγινε μια συνάντηση, συζητήθηκαν κάποια πράγματα, από την άποψη ότι δικαιωθήκαμε δεν μας λέει κάτι, εμείς θέλουμε να παίρνουμε τους βαθμούς στο γήπεδο. Σήμερα είχαμε πολύ καλή διαιτησία, συγχαρητήρια στον κ. Φελλά. Ελπίζουμε ότι η συνέχεια θα είναι η ίδια. Όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει ώστε η διαιτησία να βελτιωθεί».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος ήταν ο 12ος μας παίκτης, σήμερα ήταν και δύσκολη μέρα είχαμε και βροχές, τους αξίζουν συγχαρητήρια».

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